A Expointer Digital de Máquinas Agrícolas estreia neste sábado (29) e para acontecer, em meio a pandemia do novo coronavírus, algumas alterações tiveram que ser feitas no formato do evento. Pensando em alternativas para promover a feira e ainda mantes os protocolos de distanciamento, o Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul desenvolveu uma plataforma online para conectar os produtores rurais com os vendedores de maquinários e implementos.

Assim, os interessados podem atualizar seus equipamentos de trabalho sem sair de casa. O portal das Máquinas Agrícolas pode ser encontrado dentro do site oficial da Expointer e irá funcionar de 29 de agosto até o dia 6 de setembro.

De acordo com o presidente do Simers, Claudio Bier, o setor estava ansioso para realização de uma feira, já que a última foi a Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque, no início de março. “Tradicionalmente, as nossas indústrias guardam os seus lançamentos para serem feitos na Expointer, porque é um instrumento grande de vendas das máquinas agrícolas”, explicou Bier, destacando a importância da feira.

O setor de máquinas sempre representou a maior parte do volume de vendas da Expointer. Apesar da estiagem no Rio Grande do Sul, a safra brasileira de grãos 2020/21 possui uma projeção recorde, chegando a um volume de 278,7 milhões de toneladas, conforme dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Segundo Bier, este é momento ideal para os trabalhadores do campo atualizarem os seus maquinários.

“Nós estamos muito entusiasmados porque os nossos agricultores estão absorvendo muito bem a ideia. Hoje as commodities estão com preço maravilhoso, a soja já bateu R$ 130 o saco, o arroz já bateu R$ 100 o saco, e como o arroz é uma cultura irrigada, ela não sofreu com a seca aqui no estado. Então, nós tivemos uma boa safra de arroz, e o pessoal arrozeiro está querendo comprar as máquinas”.

Por ser uma feira online, o presidente do Simers acredita no crescimento das vendas neste ano, já que o meio virtual pode levar a uma abrangência bem maior do que teria o Parque Assis Brasil, em Esteio. “Os agricultores do Brasil inteiro, da América Latina inteira vão ter a Expointer na palma da mão”, comentou.

A Expointer é considerada a maior feira de exposição a animais da América Latina. Em 2020, será a primeira vez que ela passa de um evento tradicionalmente presencial para o meio virtual, nomeada de Expointer Digital. Além da exposição de animais, ela conta com a exibição de máquinas, artesanato, agricultura familiar, entre outros. “Ela é a grande feira do segundo semestre. Ela tem glamour, mulher bonita, cavalo crioulo, gado, máquinas, toda a mescla de festa com negócios, uma feira única”, destacou o presidente do Simers.

Serviço:

Expointer Digital de Máquinas Agrícolas 2020

De 29 de agosto a 06 de setembro

Acesse: expointerdigitalagro.com.br

Interessados: ( 51) 98 126 38 81