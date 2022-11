Porto Alegre Poder Judiciário alerta sobre golpes contra clientes de escritórios de advocacia em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2022

Criminosos acessam informações processuais para aplicar golpes Foto: TJ-RS/Divulgação Criminosos acessam informações processuais para aplicar golpes. (Foto: TJ-RS/Divulgação) Foto: TJ-RS/Divulgação

A Direção do Foro Central da Comarca de Porto Alegre emitiu um alerta sobre os recorrentes golpes que estão sendo aplicados por estelionatários contra clientes de escritórios de advocacia.

Conforme o Núcleo de Inteligência do Judiciário, os golpes ocorrem da seguinte forma: de posse dos dados de pessoas, como nome e telefone, os criminosos acessam informações processuais, como número de processos e nomes dos advogados, muitas vezes em consulta ao site do TJ-RS (Tribunal de Justiça do RS). Após, efetuam contato com os clientes por e-mail ou telefone e, se passando pelos seus procuradores, solicitam pagamentos a pretexto de dar andamento nas ações ou solicitando o pagamento de falsas taxas processuais.

Nesses casos, a orientação é de que não seja efetuado nenhum tipo de pagamento ou depósito sem o contato pessoal com o advogado, estabelecendo um canal seguro de comunicação para evitar que mais pessoas sejam lesadas. “Caso tenha conhecimento de novas vítimas, faça o registro policial”, afirmou o Judiciário.

