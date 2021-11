Polícia Polícia apreende carro roubado carregado com 800 quilos de maconha em São Jerônimo

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2021

Durante a fuga, o veículo caiu em um barranco e bateu em uma árvore Foto: PRF/Divulgação Durante a fuga, o veículo caiu em um barranco e bateu em uma árvore. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou, na noite desta terça-feira (23), um carro roubado e apreendeu grande quantidade de maconha em São Jerônimo.

Os policiais realizavam uma operação de combate ao crime na BR-470 quando visualizaram uma L200 sendo dirigida de maneira suspeita no entroncamento com a RS-401. Eles foram em direção e deram ordem de parada ao motorista, que ignorou e seguiu em fuga.

Foi solicitado apoio à Brigada Militar e, durante o cerco na região, o carro foi encontrado caído em um barranco de cerca de seis metros de altura, colidido em uma árvore. O motorista fugiu e segue sendo procurado.

Com o apoio do Corpo de Bombeiros, a L200, que estava carregada com cerca de 800 quilos de maconha, foi retirada. Após uma vistoria minuciosa os policiais, descobriram que as placas eram falsas e o veículo, de Santa Catarina, era roubado.

A droga, que poderia render quase dois milhões de reais aos traficantes, foi apreendida, assim como o carro. A ocorrência foi registrada na área judiciária.

