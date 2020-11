Polícia Polícia apreende R$ 320 mil em dinheiro sem procedência na BR 290, em Santana do Livramento

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2020

Motorista do carro abordado, um jordaniano naturalizado, é o mesmo flagrado em setembro com 110 mil dólares Foto: PRF/Divulgação Motorista do carro abordado, um jordaniano naturalizado, é o mesmo flagrado em setembro com 110 mil dólares. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu na manhã desta terça-feira (24) R$ 320 mil em dinheiro sem procedência em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste do Estado. A ocorrência foi registrada na segunda-feira na BR 290, quando um Chery Arizo, com placas de Porto Alegre, foi abordado pelo efetivo da PRF

Na vistoria no veículo, os policiais rodoviários federais encontraram os valores dentro de uma bolsa. O condutor não soube a origem lícita da quantia e será agora investigado.

O motorista era um jordaniano naturalizado brasileiro, de 50 anos, que viajava para a fronteira com o Uruguai. Ele é o mesmo que havia sido flagrado com 110 mil dólares sem origem na manhã do dia 30 de setembro passado na BR 290, em Rosário do Sul. Na ocasião, o indivíduo dirigia o mesmo veículo.

