Rio Grande do Sul Polícia Civil deflagra operação contra traficantes que realizavam esquema de tele-entrega de drogas em Canoas

Por Redação O Sul | 23 de abril de 2020

Estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão preventiva, todos em Canoas Foto: Polícia Civil/Divulgação Estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão preventiva, todos em Canoas. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

Na manhã desta quinta-feira (23), a Polícia Civil, por meio da 3ªDP de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, deflagrou a Operação Rigor, contra o tráfico de drogas, na modalidade de tele-entrega, no Bairro Rio Branco. Estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão preventiva, todos em Canoas.

Segundo o delegado Rodrigo Caldas foram três meses de investigação e diversas diligências em que se verificou um intenso fluxo de tráfico de drogas em determinada região da cidade de Canoas, principalmente no bairro Rio Branco. Com base nisso aprofundou-se a investigação e foram obtidos fundamentos para representação por ordens judiciais.

“Percebe-se que com a diminuição do fluxo de pessoas nas ruas, para não levantar suspeitas e continuar colocando e ofertando drogas às pessoas, os traficantes faziam com que a droga chega-se ao consumidor por meio de tele-entrega de drogas, naquela região.”

O delegado Rodrigo Caldas complementa que “a atividade dos traficantes era constante e estima-se que ao menos 100 usuários circulavam a cada 24h nessa região. Além disso, a operação indica que é ostensiva e aviltante a traficância ilícita de drogas na localidade.” E acrescenta: “Essa operação policial é apenas a ponta do iceberg no combate incessante ao tráfico de drogas no município de canoas.”

O diretor da 2ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana, Regional de Canoas, delegado Mario Souza destaca que “foi uma atuação cirúrgica para a desarticulação da venda das drogas.” Visto que “os criminosos foram observados pelos policiais civis possivelmente em atividade de tráfico.”

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul