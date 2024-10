Rio Grande do Sul Polícia encontra 40 mil dólares escondidos nas cuecas e nos bolsos de pai e filho em Sant’Ana do Livramento

O dinheiro, equivalente a 227 mil reais, foi apreendido pois não teve a origem comprovada

Na manhã desta quinta-feira (17), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu quase 40 mil dólares que estavam sendo transportados por dois homens em um carro abordado na BR-158, em Sant’Ana do Livramento, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. Um dos homens já possuía antecedentes criminais por contrabando.

Durante patrulhamento na rodovia, policiais rodoviários federais abordaram Gol com placas de Palmitos/SC, ocupado por pai e filho. Ao revistarem os ocupantes, encontraram 17.570 dólares escondidos nas cuecas do pai e 20 mil nos bolsos do filho, totalizando 37.570 dólares americanos, o equivalente a quase 227 mil reais.

Eles são de Frederico Westphalen: o pai, de 52 anos, não tinha ocorrências, já o filho, de 29, possuía antecedentes criminais por contrabando. A dupla não conseguiu comprovar a procedência lícita do dinheiro.

Os dólares foram apreendidos e encaminhados para a delegacia em Sant’Ana do Livramento. Pai e filho responderão por crime financeiro.

