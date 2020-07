Política Polícia faz buscas na Secretaria de Saúde do Distrito Federal em investigação sobre compra de testes de coronavírus

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Operação cumpre mandados também em sete Estados Foto: Reprodução Operação cumpre mandados também em sete Estados. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução

Uma operação que apura irregularidades na compra de testes de Covid-19 pelo governo do Distrito Federal foi deflagrada no início da manhã desta quinta-feira (02) em sete estados (GO, RJ, SP, PR, SC, BA e ES), além do Distrito Federal.

As investigações apontam superfaturamento nas compras e baixa qualidade dos testes, que podem dar falso negativo. O prejuízo aos cofres públicos com as compras superfaturadas é estimado em cerca de R$ 30 milhões.

São investigados crimes como fraude a licitação, organização criminosa, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e cartel.

Segundo investigadores, servidores da Secretaria de Saúde do DF se organizaram para fraudar licitações e para comprar testes IgG/IgM com preços superfaturados. A compra foi com dispensa de licitação. Ainda segundo a investigação, houve troca de marcas de testes por outras de qualidade inferior, o que contribui para o resultado falso negativo.

Ao todo, a operação, que foi chamada “Falso Negativo”, cumpre 81 mandados de busca e apreensão em mais de 20 cidades. Entre os endereços alvo dos mandados estão o Laboratório Central do DF, a Farmácia Central, a Secretaria de Saúde do DF e residências dos responsáveis pelas compras.

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou, por meio de nota, que “todos os testes adquiridos, recebidos por meio de doações ou enviados pelo Ministério da Saúde tem o certificado da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e portanto foram testados e aprovados pelo órgão Federal”.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Política