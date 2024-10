Rio Grande do Sul Polícia Federal combate crimes de divulgação e armazenamento de abuso sexual infantil no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2024

Diligências de campo realizadas pela Polícia Federal levaram à identificação do suspeito, alvo da medida. Foto: PF/Divulgação

Polícia Federal cumpriu, nesta quarta-feira (9), mandado de busca e apreensão no município de Pelotas, na Região Sul do Estado, em ação de repressão aos crimes de divulgação e armazenamento de material contendo abuso sexual infantil.

A investigação se iniciou a partir de informações recebidas pela PF, as quais indicavam que um indivíduo estaria realizando a divulgação de material de abuso sexual infantil. Diligências de campo realizadas pela Polícia Federal levaram à identificação do suspeito, alvo da medida.

O suspeito compareceu à Delegacia de Polícia Federal em Pelotas para prestar esclarecimentos e, em seguida, foi liberado, mas poderá responder pelos crimes de divulgação e armazenamento de conteúdo de exploração sexual infantil. As investigações prosseguem com a realização de perícia no telefone celular apreendido, e com a verificação do cometimento de outros delitos correlatos.

