Policiais federais e militares efetuaram buscas em outra propriedade na cidade de Farroupilha. Foto: PF/Divulgação Policiais federais e militares efetuaram buscas em outra propriedade na cidade de Farroupilha. (Foto: PF/Divulgação) Foto: PF/Divulgação

A ação conjunta da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Brigada Militar deflagrou, nesta sexta-feira (5), a 5ª fase da Operação Elísios, que investiga o assalto ocorrido no aeroporto de Caxias do Sul.

Durante a ação policial, mais um suspeito de envolvimento com o caso foi preso na cidade de São Paulo. Esta é a sexta prisão realizada pela força-tarefa.

Ainda nesta sexta-feira, policiais efetuaram buscas em outra propriedade na cidade de Farroupilha. O local foi identificado após a deflagração da 4ª fase, realizada na última terça-feira (2).

Os mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão foram expedidos pela 5ª Vara Federal de Caxias do Sul.

As investigações da força-tarefa seguem em andamento para a completa elucidação do crime e a identificação de todos envolvidos no caso.

A operação recebeu o nome de Elísios, em homenagem ao sargento da Polícia Militar do Rio Grande do Sul que veio a falecer durante o assalto ao aeroporto. “Campos Elísios” é uma referência da mitologia grega do lugar onde os homens virtuosos repousam de forma digna após a morte.

