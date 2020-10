Polícia Polícia Federal investiga esquema de doleiros no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Cerca de 40 policiais federais cumpriram nove mandados de busca e apreensão em Porto Alegre (07) e Estância Velha (2) Foto: PF/Divulgação Cerca de 40 policiais federais cumpriram nove mandados de busca e apreensão em Porto Alegre (07) e Estância Velha (2). (Foto: PF/Divulgação) Foto: PF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A PF (Polícia Federal) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (22), a Operação Formigueiro que apura crimes contra o sistema financeiro nacional, cometidos por doleiros que atuam no Rio Grande do Sul em apoio a grupos criminosos.

Cerca de 40 policiais federais cumpriram nove mandados de busca e apreensão em Porto Alegre (07) e Estância Velha (2). As ordens judiciais foram executadas em escritórios e residências dos investigados, que estariam atuando informalmente na condição de negociadores de câmbio, o chamado mercado negro ou dólar paralelo.

A Operação foi denominada Formigueiro pela grande incidência de casos similares a serem apurados no Rio Grande do Sul, originados pela sua condição geográfica de estado de fronteira.

Um dos inquéritos teve origem a partir da identificação de um doleiro, alvo da operação, que estaria atuando junto com contrabandistas de cigarros investigados em outra operação da Polícia Federal.

O mercado ilegal de câmbio, além do prejuízo ao Sistema Financeiro Nacional (evasão de manutenção de divisas não declaradas no exterior) e à Ordem Tributária (sonegação), muitas vezes está ligado à lavagem de dinheiro e operações de descaminho e contrabando.

Até o momento, são apurados os crimes de atuação irregular no mercado de câmbio e evasão de divisas. A partir da coleta e da análise do material apreendido, poderão ser identificados outros crimes praticados pelos investigados. A ação desta quinta-feira conta com o apoio da Receita Federal.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia