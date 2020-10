Porto Alegre Preso homem que invadiu apartamento e esfaqueou mulheres em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O suspeito tem 22 anos de idade e é morador de rua Foto: Reprodução O suspeito tem 22 anos de idade e é morador de rua. (Foto: Banco de Dados) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O homem acusado de esfaquear duas mulheres após invadir um apartamento térreo na rua 24 de Maio, no Centro Histórico de Porto Alegre, foi preso na noite desta quarta-feira (21). O suspeito tem 22 anos de idade e é morador de rua. Ele foi abordado na Avenida Desembargador André da Rocha, próxima ao local do crime.

Segundo o delegado Paulo César Jardim, a própria moradora da casa invadida identificou o acusado. O suspeito é dono de uma extensa ficha criminal, sendo investigado pelo crime de tráfico de drogas em cinco inquéritos diferentes. Há registros, também, de roubos e furtos em seu histórico. A faca usada na tentativa de latrocínio foi descrita como “similar a uma adaga”, e provocou ferimentos extensos nas vítimas.

A moradora do apartamento passa bem. Já a vizinha, que estava no local e também foi agredida, segue internada. Três celulares teriam sido roubados pelo acusado. Um deles já havia sido encontrado na noite do crime, com outro morador de rua que é suspeito de participar da invasão. Ainda não se sabe o paradeiro dos demais aparelhos. Os dois envolvidos no crime já foram encaminhados ao sistema carcerário.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre