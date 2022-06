Polícia Polícia investiga caso da bebê que foi baleada na cabeça em um sítio em Barra do Ribeiro

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2022

A criança brincava e foi encontrada caída com um sangramento na cabeça Foto: Reprodução A criança brincava e foi encontrada caída com um sangramento na cabeça (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Polícia Civil investiga o caso de uma bebê, de um ano de idade, que foi baleada no final da tarde de sexta-feira (17) em um sítio em Barra do Ribeiro, quase no limite com Mariana Pimentel, na Região Metropolitana. A criança brincava e foi encontrada caída com um sangramento na cabeça.

Ela foi atendida em um hospital da região, sendo posteriormente transferida ao Hospital de Pronto Socorro, em Porto Alegre, onde encontra-se em estado grave. No HPS, a equipe médica constatou que havia um projétil na cabeça da vítima, sendo avaliado depois pela Polícia Civil de que se tratava de um disparo de arma de chumbinho.

A ocorrência foi atendida inicialmente pela Brigada Militar. O efetivo da BM apurou que no sítio encontravam-se a mãe e três filhas, além do caseiro da propriedade. A linha de investigação é a de que uma irmã da vítima, de dez anos, efetuou o disparo acidental de uma espingarda de pressão.

O trabalho investigativo deve apurar a responsabilidade do caseiro ao deixar uma espingarda em um local de fácil acesso às crianças.

