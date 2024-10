Rio Grande do Sul Polícia investiga se carreta envolvida em acidente com equipe de remo tinha problemas no freio

No veículo, estavam oito atletas de um time de remo de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e um motorista. Foto: Reprodução Os atletas voltavam do Campeonato Brasileiro de Remo, realizado em São Paulo. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Polícia Civil do Paraná (PC-PR) investiga se a carreta que tombou sobre a van que transportava equipe de remo estava com problemas mecânicos. No veículo, estavam oito atletas de um time de remo de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e um motorista. Apenas uma pessoa sobreviveu ao acidente. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Edgar Santana, câmeras de segurança da rodovia registraram o veículo parando, no mínimo, três vezes para reparos. Nove pessoas morreram.

“O inquérito policial, neste momento, caminha em três linhas. A primeira linha diz respeito a uma falha humana na direção do veículo automotor, ou seja, uma imperícia por parte do motorista, não tendo habilidade suficiente para conduzir o veículo. A segunda possibilidade, uma falha mecânica, decorrente da quantidade de problemas que ocorreram durante o trajeto. E a terceira possibilidade, os dois fatores, uma falha humana, aliado a um problema mecânico”, pontuou o delegado.

Em uma entrevista coletiva à imprensa nesta segunda-feira (28), Santana pontuou que o inquérito foi instaurado como homicídio culposo (não há intenção de matar). No entanto, com a conclusão das diligências, o enquadramento pode mudar. “Foi solicitado aos peritos que examinem, de forma minuciosa, os freios no veículo”, explicou.

À reportagem do Fantástico, da TV Globo, o motorista da carreta, Nicolas de Limas Pinto, de 30 anos, afirmou que o caminhão ficou sem freio. “Tentei ligar o freio motor, não segurou, o caminhão se apagou. Tentei engatar, fazer pegar no tranco, não pegou, e foi isso que aconteceu. Infelizmente eu bati num carro, numa van”, contou.

Após o acidente, ele chegou a fazer o teste do bafômetro e se dispôs a fazer um exame toxicológico. Segundo apurações do programa, dos dez sistemas de freio da carreta, apenas um estaria funcionando normalmente. No entanto, o dono do caminhão, Heloide Longaray, disse à polícia que os freios foram revisados no mês passado.

Conforme o delegado, caso fique comprovado que o dono deixou de adotar a manutenção preventiva do veículo e tinha conhecimento das condições da carreta, ele também poderá ser responsabilizado judicialmente.

Entenda

Nove pessoas morreram após uma carreta container ter tombado sobre a van em que elas estavam, na BR-376. O acidente aconteceu no último dia 20, em Guaratuba, no Paraná.

No veículo, estavam oito atletas de um time de remo de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e um motorista. Apenas uma pessoa sobreviveu ao acidente.

Os integrantes da equipe mortos foram identificados como Samuel Benites Lopes, de 15 anos, Henry Fontoura Guimarães, de 17, João Pedro Kerchiner, de 17, Helen Belony, de 20, Nicole da Cruz, de 15, Angel Souto Vidal, de 16, Vitor Fernandes Camargo, de 17 anos, além do coordenador técnico Oguener Tissot, de 43.

O único a sobreviver foi João Pedro Milgarejo, de 17. A carreta de contêiner que perdeu o controle e tombou em cima de uma van de turismo causou a morte de nove pessoas da equipe do projeto social “Remar para o Futuro”, de Pelotas. Os jovens atletas retornavam ao Estado após uma competição em São Paulo.

