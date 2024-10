Política Eleições 2024: Rio Grande do Sul está entre os Estados com as maiores abstenções no segundo turno; veja ranking

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A cada três eleitores de Porto Alegre, um não foi votar neste domingo de segundo turno de eleição. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil A cada três eleitores de Porto Alegre, um não foi votar neste domingo de segundo turno de eleição.(Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil) Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Rio Grande do Sul registrou o terceiro maior número de abstenções neste segundo turno das eleições 2024, com 32,41% de pessoas que não compareceram para votar neste domingo (27). A liderança ficou com o Estado de Goiás, com 34,43%. Já a menor taxa ocorreu no Ceará, onde 15,28% não votaram.

Os eleitores das cinco maiores cidades do Rio Grande do Sul (Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Pelotas e Santa Maria) compareceram às urnas para eleger os prefeitos e vice-prefeitos. A cada três eleitores de Porto Alegre, um não foi votar neste domingo de segundo turno de eleição. A taxa de abstenção na capital gaúcha é a mais alta entre as 15 capitais que definiram prefeitos, de 34,83%. Ao todo, 381.965 pessoas aptas a votar não foram às urnas na cidade.

Confira a totalização de votos das eleições majoritárias nas maiores cidades gaúchas:

Porto Alegre

– Sebastião Melo (MDB): 406.467 – 61,53 %

– Maria do Rosário (PT): 254.128 – 38,47 %

Brancos: 27.249

Nulos: 26.811

Comparecimento: 714.655 – 65,17 %

Abstenção: 381.965 – 34,83 %

Canoas

– Airton Souza (PL): 75.688 – 52,12 %

– Jairo Jorge (PSD): 69.518 – 47,88 %

Brancos: 10.434

Nulos: 11.229

Comparecimento: 166.869 – 64,28 %

Abstenção: 92.716 – 35,72%

Caxias do Sul

– Adiló (PSDB): 116.730 – 51,38 %

– Scalco (PL): 110.476 – 48,62 %

Brancos: 8.861

Nulos: 11.676

Comparecimento: 247.743 – 71,36 %

Abstenção: 99.441 – 28,64 %

Pelotas

– Marroni (PT): 87.737 – 50,36 %

– Marciano Perondi (PL): 86.474 – 49,64 %

Brancos: 4.947

Nulos: 5.542

Comparecimento: 184.700 74,29 %

Abstenção: 63.931 25,71 %

Santa Maria

– Rodrigo Decimo (PSDB): 76.803 – 54,50 %

– Valdeci Oliveira (PT): 64.113 – 45,50 %

Brancos: 3.149

Nulos: 2.865

Comparecimento: 146.930 – 70,17 %

Abstenção: 62.463 – 29,83 %

Conforme a legislação, as cidades com mais de 200 mil eleitores, onde nenhum candidato obtiver pelo menos 50% dos votos válidos no primeiro turno, haverá um segundo turno. No País, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram 29,26% de abstenções registradas neste segundo turno. Ao todo, 9.947.369 eleitores não compareceram às urnas no segundo turno das eleições municipais. O segundo turno das eleições municipais ocorreu em 51 municípios brasileiros, sendo 15 capitais.

A presidente do TSE, Cármen Lúcia, já havia informado neste domingo que a abstenção no segundo turno era de cerca de 29,2%, mas o número exato de eleitores ausentes só foi consolidado pela Corte Eleitoral nesta segunda. A porcentagem é maior que no primeiro turno, quando cerca de 33,8 milhões de brasileiros não votaram (21,71% do total de eleitores aptos).

Na avaliação de Cármen Lúcia, a taxa de faltantes foi “alta” neste segundo turno. No sábado (26), em pronunciamento no rádio e na TV, ela pediu para os brasileiros comparecerem às urnas. A Corte Eleitoral vai analisar de forma regionalizada o que pode ter provocado os altos índices de abstenção. A ideia é fazer uma pesquisa, em conjunto com os Tribunais Regionais Eleitorais, e elaborar ações para enfrentar a questão. Os dados devem ficar disponíveis antes da diplomação dos eleitos em dezembro.

“Nós temos os dados de hoje mais genéricos, genéricos que eu digo é como se fosse um recorte de todo Brasil que não permite saber exatamente em cada local como foi abstenção”, disse a presidente do TSE durante entrevista.

A ministra disse que no Amazonas, por exemplo, havia uma preocupação porque a estiagem acabou dificultando o deslocamento pelos rios e consequentemente o acesso de eleitores e eleitoras, mas o índice de abstenção foi menor do que o apurado.

“A gente também vai ter que apurar em cada local. Houve local, houve município em que teve 16% e houve município com 30%”, afirmou a ministra.

“Nós temos que ver em cada local o que aconteceu, o porque está acontecendo e o que a gente pode fazer para que a abstenção onde tenha aumentado não volte a acontecer”, completou.

Veja o ranking

– Goiás – 34,43% de abstenção

– Espírito Santo – 33,17% de abstenção

– Rio Grande do Sul – 32,41% de abstenção

– Minas Gerais – 31,79% de abstenção

– Rio de Janeiro – 31,71% de abstenção

– São Paulo – 31,42% de abstenção

– Rondônia – 30,42% de abstenção

– Paraná – 30,02% de abstenção

– Mato Grosso do Sul – 28,60 de abstenção

– Rio Grande do Norte – 26,07% de abstenção

– Tocantins – 25,73% de abstenção

– Mato Grosso – 25,73% de abstenção

– Pará – 25,28% de abstenção

– Sergipe – 25,16% de abstenção

– Maranhão – 24,29% de abstenção

– Amazonas – 23,39% de abstenção

– Pernambuco – 22,72% de abstenção

– Paraíba – 20,76% de abstenção

– Bahia – 19,63% de abstenção

– Ceará – 16,28% de abstenção

Acre, Alagoas, Amapá, Piauí, Roraima e Santa Catarina não tiveram cidades que disputaram o segundo turno.

Compare abaixo as abstenções, por turno, nas últimas eleições:

Abstenção no 2º turno

2024: 29,26%;

2020: 29,53% (pandemia);

2016: 21,6 %;

2012: 19,1%;

2008: 18,1%;

2004: 17,3%;

2000: 16,2%.

Abstenção no 1º turno

2024: 21,7%;

2020: 23,2% (pandemia);

2016: 17,6%;

2012: 16,4%;

2008: 14,5%;

2004: 14,2%;

2000: 14,8%.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/eleicoes-2024-rio-grande-do-sul-esta-entre-os-estados-com-as-maiores-abstencoes-no-segundo-turno-veja-ranking/

Eleições 2024: Rio Grande do Sul está entre os Estados com as maiores abstenções no segundo turno; veja ranking

2024-10-28