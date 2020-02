Notas Capital Polícia prende autores de latrocínio em Passo Fundo

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2020

Nesta sexta-feira (21), na Operação Covardes, a Polícia Civil prendeu os autores de um latrocínio ocorrido no dia 4 fevereiro, em Passo Fundo. Na ocasião, os indivíduos atingiram a cabeça da vítima com disparos de arma de fogo e roubaram um carro e uma moto. Na diligência desta sexta, foi apreendido um revólver calibre 38, que pode ter sido utilizado no roubo.

