Polícia recupera caminhão roubado na BR-386, em Nova Santa Rita

Por Redação O Sul | 17 de abril de 2023

Todos os envolvidos foram encaminhados para a polícia judiciária de Nova Santa Rita para prestar esclarecimentos Foto: Divulgação/PRF Todos os envolvidos foram encaminhados para a polícia judiciária de Nova Santa Rita para prestar esclarecimentos. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou nesta segunda-feira (17) um caminhão que havia sido furtado durante a noite deste domingo (16) nas imediações da BR-386, em Nova Santa Rita.

Os agentes rodoviários realizavam ação de enfrentamento à criminalidade na rodovia quando receberam uma denúncia do proprietário de um caminhão de que, conforme localização do GPS, o veículo se encontraria em um galpão às margens da BR-386.

Ao comparecerem ao local indicado pelo dono do caminhão, os PRFs constataram que o depósito de veículos se encontrava fechado. Os agentes então fizeram contato com o responsável pelo galpão, que compareceu ao local, porém alegou que não estava conseguindo abrir o estabelecimento porque o cadeado do portão teria sido trocado.

Foi feito o arrombamento do cadeado com autorização do proprietário do depósito onde foi localizado o caminhão furtado com o interior da cabine danificado e a fiação do painel exposta.

Todos os envolvidos foram encaminhados para a polícia judiciária de Nova Santa Rita para prestar esclarecimentos. O caminhão, emplacado em Porto Alegre, foi recuperado e será restituído ao dono após os trâmites periciais.

