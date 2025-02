Rio Grande do Sul Polícia resgata refém e recupera caminhão e retroescavadeira roubados em Triunfo

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2025

Motorista do caminhão feito refém foi resgatado sem lesões Foto: PRF/Divulgação Foto: PRF/Divulgação

Na manhã deste sábado (1º), a PRF (Polícia Rodoviária Federal), em ação conjunta com a Brigada Militar, libertou um motorista e recuperou um caminhão e uma retroescavadeira roubados. Um homem foi preso na ação que ocorreu na BR-470, em Triunfo.

Durante operação de combate ao crime, os agentes receberam denúncia de que no interior do município de Triunfo dois indivíduos fizeram refém o motorista de um caminhão IVECO, obrigando-o a carregá-lo com uma retroescavadeira New Holland e se evadir do local pela rodovia BR-470.

Os PRFs, juntamente com policiais da Brigada Militar, deslocaram pela rodovia à procura dos veículos roubados, localizando-os a cerca de 25 km, às margens da rodovia, prendendo um dos assaltantes e resgatando o caminhoneiro refém.

O homem preso, de 35 anos, natural de Candelária, não possuía passagens. O caminhoneiro feito refém, de 48 anos, natural de Gravataí, não foi ferido. O caminhão e a retroescavadeira, ambos com placas de Triunfo, foram devolvidos ao proprietário, que ficou agradecido com o trabalho da PRF e da Brigada Militar.

A PRF conta com o sistema Sinal e Sinal Agro, criado visando combater o roubo e furto de veículos e de maquinários e defensivos agrícolas, respectivamente. Após validação do registro, o sistema dispara um alerta para todos os policiais em serviço, com os dados do bem furtado/roubado. O serviço funciona 24 horas por dia, podendo o registro também ser feito por telefone, pelo número de emergência 191.

