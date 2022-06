Rio Grande do Sul Polícia Rodoviária Federal aborda ônibus em Canoas com 15 trabalhadores em condições análogas à escravidão

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2022

Segundo os trabalhadores, o ônibus era usado também como moradia. A ação aconteceu na manhã deste sábado (4), na BR-116, em Canoas. Foto: PRF/Divulgação Segundo os trabalhadores, o ônibus era usado, também, como moradia. A ação aconteceu na manhã deste sábado (4), na BR-116, em Canoas. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária federal) abordou neste sábado (4), na BR-116, em Canoas, na região Metropolitana, um ônibus e flagrou 15 pessoas que estavam em situação degradante. Segundo os trabalhadores, o ônibus era usado também como moradia. A ação aconteceu na manhã deste sábado (4).

Em operação de combate à criminalidade e fiscalização de trânsito, a equipe da PRF deu ordens de parada ao ônibus, que estava em mau estado de conservação.

O veículo transportava os passageiros em péssimas condições: sem assentos, com as pessoas sentadas ou deitadas em colchões sobre o assoalho ou em bancadas ao longo do corredor. Segundo a PRF, o ônibus também estava em péssimas condições de higiene, com colchões, roupas, alimentos e produtos espalhados por todo canto.

De acordo com as vítimas, de Alvorada e região, entre elas dois jovens de 15 e 16 anos, eles foram convencidos a vender massa de arear panelas nas ruas de várias cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Porém, não recebiam direito trabalhistas, tampouco trabalhavam em condições mínimas de higiene e saúde.

Os policiais averiguaram que já havia um pedido do Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina à PRF para fiscalizar tal veículo e identificar ocupantes, já que havia uma denúncia de transporte de trabalhadores em situação análoga à escravidão.

Três pessoas foram encaminhadas à Polícia Federal, em Porto Alegre, e presas: o motorista, um ajudante e o proprietário do ônibus. Os menores foram assistidos pelo Conselho Tutelar. O Ministério Público do Trabalho também acompanhou a situação.

O ônibus foi removido por mau estado de conservação e 160 quilos de massa foram recolhidos pela vigilância sanitária, já que não possuíam registro e licença nos órgãos sanitários.

