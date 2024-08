Rio Grande do Sul Polícia Rodoviária Federal reforçará o patrulhamento durante a Expointer 2024

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2024

PRF reforçará a quantidade de policiais e viaturas no acesso ao Parque de Exposições Assis Brasil. Foto: Fernando Dias

De 24 de agosto a 1° de setembro será realizada a Expointer 2024 em Esteio (RS). Prevendo um aumento de fluxo de veículos e pessoas na região, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforçará o patrulhamento nas BRs 116 e 448.

Realizada às margens do quilômetro 254 da BR-116, a Expointer normalmente causa um aumento considerável no fluxo do trânsito na região, que já é intenso. Com isso, a PRF reforçará a quantidade de policiais e viaturas, tanto em frente ao evento, quanto ao longo das duas rodovias federais que dão acesso ao Parque de Exposições Assis Brasil.

Estão previstas operações de fiscalização de trânsito para evitar acidentes retirando de circulação motoristas embriagados e outros que insistirem em colocar a segurança de todos em risco. Em conjunto com outras forças, será dada atenção especial para o combate ao crime nos arredores do evento, prevenindo e reprimindo crimes como furtos e roubos.

Como a BR-116 tem vários trechos em obras, inclusive em frente ao local do evento, a BR-448 é melhor alternativa para o acesso.

Como chegar

Capital – Interior

* Pela BR-448, ingresse na interseção de acesso a Esteio e siga as orientações das placas para chegar e entrar no parque.

* Pela BR-116, vá até Sapucaia do Sul, faça o retorno na RS-118 e pegue o sentido interior-capital da BR-116 para ingressar na avenida Celina Kroeff, seguindo as placas para entrar.

Interior – capital

* Pela BR-448, ingresse na interseção de acesso a Esteio e siga as orientações das placas para chegar e entrar no parque.

* Pela BR-116, acesse a via lateral até chegar ao parque de exposições, seguindo as placas para entrar.

