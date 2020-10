Polícia Policiais civis descobrem drogas escondidas na mamadeira do filho de traficante

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Houve a apreensão de 41 pinos de cocaína e 12 porções de maconha dentro do recipiente Foto: Polícia Civil/Divulgação Houve a apreensão de 41 pinos de cocaína e 12 porções de maconha dentro do recipiente. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Não deu certo o estratagema de um traficante em esconder as drogas dentro da mamadeira do filho bebê. Na madrugada desta quinta-feira (15), os agentes da 1ª DP de Sapucaia do Sul prenderam o criminoso após vasculharem a residência e descobriram 41 pinos de cocaína e 12 porções de maconha dentro do recipiente usado por um de seus filhos pequenos. Trata-se da segunda vez no período de um mês em que o indivíduo é detido.

A ação foi coordenada pelo delegado Gabriel Borges no bairro Carioca. O suspeito vinha sendo monitorado há alguns dias pelos policiais civis após a primeira detenção ocorrida no mesmo local.

Além do tráfico de drogas, os agentes constataram uma grande movimentação de usuários na moradia, formando inclusive aglomeração de pessoas em plena pandemia do novo coronavírus.

O titular da 1ª DP de Sapucaia do Sul, delegado Gabriel Borges, chamou a atenção para a “audácia e criatividade dos criminosos na prática dos crimes de tráfico de drogas”. Já o delegado Mario Souza considerou que “é extremamente grave o tráfico de entorpecentes envolvendo crianças e no ambiente familiar”. Ele garantiu que as investigações prosseguem para identificar demais envolvidos no esquema de narcotráfico.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia