Recursos contemplam 48 iniciativas, com prioridade a municípios sob calamidade devido às enchentes de 2024. (Foto: Freepik)

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) está destinando um total de R$ 1,81 milhão a projetos que serão apoiados no Rio Grande do Sul por meio de sua política de responsabilidade socioambiental e de leis de incentivo fiscal. Foram selecionadas 48 iniciativas de entidades gaúchas, com prioridade aos municípios sob situação de calamidade em consequência das enchentes de maio de 2024.

Conforme a instituição, os valores já foram repassados no final de dezembro e beneficiam públicos de todas as idades com ações de assistência social, educação, cultura e esporte. Parte dos valores já havia sido antecipada em outubro, através de um esforço para auxiliar na retomada das regiões mais afetadas pelo desastre ambiental.

“O BRDE já tem uma trajetória em apoiar iniciativas com um olhar para as pessoas que mais precisam, mas desta vez buscamos reforçar o espírito de solidariedade do povo gaúcho”, destacou o diretor-presidente do banco, Ranolfo Vieira Júnior.

Além do auxílio na retomada da economia, Ranolfo observou que a reconstrução do Estado “passa igualmente pelo socorro às instituições sociais que foram igualmente impactadas”. Das propostas selecionadas no âmbito do Rio Grande do Sul, pouco mais de R$ 722 mil são destinados para projetos na área de produção cultural, setor com 22 ações contempladas.

Dentre as iniciativas se destacam dois projetos que visam reconstruir as bibliotecas em escolas da rede pública que perderam seus acervos com a invasão das águas. O diretor de Planejamento do BRDE, Leonardo Busatto, ressalta: “Procuramos selecionar projetos que são grandes referenciais para os gaúchos e que reforçam todo o nosso espírito de resiliência. Importante que esses recursos dos impostos fiquem aqui e sejam aplicados em projetos que fazem a transformação social acontecer”.

Demais segmentos

Outras quatro cotas iguais de R$ 180 mil estão sendo destinadas a iniciativas de cuidados com a saúde e bem-estar dos idosos, da proteção às crianças, atendimento e assistência social e diagnóstico e tratamento do câncer. Já o incentivo ao esporte contará com aproximadamente R$ 366,6 mil em repasses do BRDE a um conjunto de 11 ações em diferentes municípios do Rio Grande do Sul.

As iniciativas apoiadas qualificam equipes e programações de entidades que prestam atendimento a crianças, jovens e idosos; promovem atividades de educação pelo esporte e competições que valorizam atletas; permitem a aquisição de equipamentos para hospitais, creches e asilos; estimulam a produção e a distribuição de livros para escolas e bibliotecas públicas; possibilitam apresentações de dança, música, artes visuais e cênicas, bem como a valorização do patrimônio arquitetônico e histórico, e ajudam a manter programações anuais de instituições como museus, centros de cultura e orquestras, entre outras.

Região Sul

Considerando-se os três Estados da Região Sul, o montante destinado pelo BRDE é de R$ 5,4 milhões a 155 projetos selecionados no edital de 2024. Os valores são igualmente divididos entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

“Somando-se os valores já depositados nesta edição, o banco de fomento se aproxima dos R$ 40 milhões em apoio através das leis de incentivos nos últimos nove anos”, acrescenta o comando da instituição. A lista de projetos selecionados pode ser conferida no site brde.com.br.

(Marcello Campos)

