Porto Alegre Ponte do Guaíba tem restrição de tráfego em função da procissão de Navegantes

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2020

Os bloqueios começaram na noite de sábado (1°). Foto: Divulgação/CCR Via Sul Os bloqueios serão a partir da noite deste sábado (1°). (Foto: Divulgação/CCR Via Sul) Foto: Divulgação/CCR Via Sul

Em função da tradicional procissão de Nossa Senhora dos Navegantes, que acontece neste domingo (2), em Porto Alegre, a ponte do Guaíba tem bloqueios desde a noite deste sábado (1°). Por isso, a CCR ViaSul orienta que os motoristas fiquem atentos às alterações e sinalização especial no local. Os bloqueios serão realizados por equipes da concessionária e Polícia Rodoviária Federal nos seguintes dias e horários:

Sábado, dia 1° – Desde as 22h

Bloqueio de uma faixa na alça de acesso da ponte do Guaíba à avenida Sertório e da avenida Sertório à ponte do Guaíba.

Domingo, dia 2 – Desde 0h

Acesso da ponte do Guaíba à avenida Sertório totalmente bloqueado. O motorista pode seguir para o centro de Porto Alegre pela avenida Castelo Branco ou acessar a região do Aeroporto, seguindo pela Freeway até o acesso da BR-116, no km 92.

Domingo, dia 2 – 7h

Alça de acesso da ponte do Guaíba para a Freeway com bloqueio de uma faixa no sentido litoral. Além disso, bloqueio de duas faixas no acesso da Freeway para a Av. Castelo Branco.

Domingo, dia 2 – A partir das 22h

Previsão de liberação dos acessos da avenida Sertório ao tráfego, mas poderá sofrer ajustes em função da movimentação de público no local.

