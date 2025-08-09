Colunistas Por que o Brasil não pode abrir mão do BRICS

Por Guto Lopes | 9 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











O BRICS reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul — e, mais recentemente, outros países emergentes que estão mudando o eixo da economia mundial Foto: Brics/Divulgação (Foto: Brics/Divulgação) Foto: Brics/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O Brasil é um país grande demais para viver de joelhos diante de um único bloco de poder. Nosso tamanho, nossas riquezas e a força do nosso povo exigem que tenhamos mais de uma porta aberta para o mundo. É exatamente por isso que permanecer no BRICS não é apenas uma opção estratégica — é uma questão de soberania nacional.

O BRICS reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul — e, mais recentemente, outros países emergentes que estão mudando o eixo da economia mundial. Juntos, esses países representam mais de 40% da população do planeta e têm crescido a um ritmo maior do que as economias ricas do Ocidente. É nesse cenário que o Brasil precisa estar, não como espectador, mas como protagonista.

Quando o Brasil está no BRICS, ele tem acesso a financiamento para infraestrutura, energia, ciência e tecnologia através do Novo Banco de Desenvolvimento — sem as amarras e imposições do FMI ou do Banco Mundial, que tantas vezes serviram para sufocar economias ao invés de fortalecê-las. No BRICS, não somos tratados como colônia, mas como parceiro.

Além disso, fazer parte desse grupo abre mercados para nossos produtos, dá segurança energética, amplia a cooperação tecnológica e fortalece nossa agricultura e indústria. E, talvez o mais importante: aumenta o poder de barganha do Brasil. Quem tem alternativas negocia melhor. Quem só tem um lado, acaba sendo refém.

Sair do BRICS seria um erro histórico, um ato de submissão que limitaria nosso futuro e nos colocaria de volta no papel que muitos lá fora ainda querem para nós: o de fornecedor barato de matéria-prima, dependente das regras e dos humores das potências tradicionais.

O Brasil precisa ser livre para decidir seus rumos. E para ser livre, precisa ter opções. O BRICS é uma dessas opções. É mais do que economia: é geopolítica, é soberania, é dignidade. Porque na diplomacia, assim como na vida, quem só dança conforme a música dos outros, nunca será dono da própria festa.

*Guto Lopes – Jornalista da Rede Pampa de Comunicação. (Foto: Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/por-que-o-brasil-nao-pode-abrir-mao-do-brics/

Por que o Brasil não pode abrir mão do BRICS

2025-08-09