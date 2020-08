Sabe quando tomamos aquela xícara de café que parece não cair bem no estômago? Ou sentimos uma necessidade urgente de ir até o banheiro?

Isso acontece porque o café aumenta o movimento do nosso intestino, estimulando a evacuação, as substâncias contidas nele são responsáveis pelas contrações do trato gastrointestinal, segundo Elaine Moreira, da Federação Brasileira de Gastroenterologia.

A médica explica que é comum e normal sentir contrações musculares por conta do café. “O café não faz mal para o nosso intestino, é um alimento saudável quando consumido de forma moderada. Nós geralmente sentimos essa vontade imediata de ir ao banheiro porque às substâncias contidas no café estimulam o cólon – uma parte do intestino grosso”, afirma Moreira.

“Inclusive temos um estudo recente, realizado por pesquisadores dos Estados Unidos que mostra que tomar café regularmente faz bem para o intestino e reduz a gordura do fígado, já que a cafeína melhora a saúde dos micro-organismos que vivem no trato digestivo”.

Segundo a pesquisa, os participantes que beberam dois ou mais copos de café por dia durante um ano desenvolveram micro-organismos intestinais em maior quantidade e melhor distribuídos pelo intestino. Com menos chances de desenvolverem bactérias ligadas à obesidade.

“Consumido na quantidade correta, de acordo com o metabolismo de cada pessoa, ele não dá gastrite, úlcera e não piora nenhuma doença já existente. O café possui substâncias oxidantes importante para o rejuvenescimento e ajuda no combate a doenças”.

Prisão de ventre

Apesar de auxiliar na evacuação, o café não deve ser utilizado em exagero por pacientes com prisão de ventre. Segundo a gastroenterologista, pacientes que sofrem com o intestino preso devem tomar bastante água e comer alimentos ricos em fibras.

“Nesses casos, ficar sem tomar água constantemente pode piorar o quadro da pressão intestinal, outra recomendação é praticar atividades físicas. Não devemos utilizar o café na dieta somente como forma de evacuação”.

Intestino saudável

A microbiota intestinal, chamada popularmente de flora intestinal, é o conjunto de bactérias presentes no intestino que servem para regular o funcionamento do nosso organismo. Elas representam cerca de 1,5 kg do peso corporal.

Esse conjunto de bactérias é responsável por auxiliar em vários processos, como a digestão de alimentos e monitorando o desenvolvimento de doenças. “São trilhões de bactérias que literalmente conduzem a nossa vida. Responsáveis por conceder imunidade para o nosso organismo, controlar o humor e produzir serotonina”.

A quantidade de micro-organismos bons ou ruins da microbiota intestinal é definido até os dois anos de idade e influenciado completamente pela alimentação que a criança recebe. Segundo a Moreira, durante a vida adulta, cada pessoa mantêm um controle muito pequeno sobre sua própria microbiota.

“A qualidade dessas bactérias foram definidas inteiramente pela nossa mãe, por isso é importante ter uma amamentação correta e uma alimentação saudável durante a infância. Uma criança com carência de bactérias boas possui um risco maior para desenvolver doenças crônicas. Durante a vida adulta, com uma boa alimentação ela pode reequilibrar essa condição, porém não vai ter os mesmos micro-organismos de uma pessoa saudável”.

Segundo a médica a cafeina impacta no metabolismo dessas bactérias de forma positiva, ocasionando o aumento dessas bactérias, ajudando a prevenir câncer, diabetes e doenças cardiovasculares.