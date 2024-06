Notas Brasil Porta de avião bimotor se abre durante voo entre o Recife e Maceió

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2024

Ocupantes de um avião bimotor Cessna 402B, que decolou do Aeroporto Internacional Gilberto Freyre, no Recife, com destino a Maceió, passaram por um susto durante o trajeto, quando a porta da aeronave abriu em pleno voo. A situação aconteceu na terça-feira (11), e as imagens circularam nas redes sociais nessa quinta (13).

2024-06-13