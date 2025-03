Porto Alegre Porto Alegre, 253 anos: aniversário da cidade é comemorado com bolo e “Parabéns a Você” no Centro Histórico

Por Redação O Sul | 26 de março de 2025

Celebração foi realizada em frente à antiga sede da prefeitura. (Foto: Alex Rocha)

Nessa quarta-feira (26), data do 253º aniversário de Porto Alegre, a efeméride foi comemorada em frente à antiga sede da prefeitura (Centro Histórico) com apresentações musicais, “Parabéns a Você” em estilo gaudério e um bolo de 21 quilos, servido a populares que passavam pelo local, em um dia que – diferente de outras cidades brasileiras – não é feriado municipal.

A homenagem foi organizada pela Secretaria Municipal da Cultura (SMC), com apoio de comerciantes do Mercado Público. Participaram do evento a vice-prefeita Betina Worm e a titular da SMC, Liliana Cardoso Duarte, que enalteceu a diversidade cultural da capital gaúcha:

“Nossa cidade é resultado da mistura de várias etnias, que se reergue pela fé e firmeza de nosso povo do qual tanto nos orgulhamos”.

Betina acrescentou: “Esta é a primeira comemoração de aniversário de Porto Alegre desde as enchentes de maio do ano passado. Estamos mostrando que é possível reconstruir a capital, que é uma cidade resiliente. Que continuemos recebendo a todos os gaúchos, bem como os irmãos de outros Estados e países”.

Em seguida, apresentaram-se os músicos Everton Machado Gaiteiro, Isabella Tramontina & Matheus Salazar,

Mell Costa e Rodrigo Almada & Banda.

Câmara de Vereadores

A data também motivou iniciativas especiais no Parlamento municipal. Durante a sessão plenária, foi realizada sessão solene e entrega de honrarias a mulheres de destaque em Porto Alegre. A Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul também foi agraciada, com um diploma de Honra ao Mérito.

Cada parlamentar indicou uma mulher para ser homenageada pela Casa do Legislativo. A lista pode ser conferida no segmento de notícias do site oficial camarapoa.rs.gov.br.

Entenda a comemoração

O dia 26 de março é celebrado como aniversário de Porto Alegre em alusão à data de criação, em 1772, da Freguesia de São Francisco do Porto dos Casais, desmembrando-se de Viamão. Esse foi uma espécie de primeiro passo oficial no processo que levou o povoado ao status de cidade (o que só ocorreria em 1822, mesmo ano em que o Brasil declarou sua independência de Portugal).

Em 1773, a denominação foi modificada para “Nossa Senhora da Madre de Deus de Porto Alegre”. Depois viriam outras, tais como “Porto de Viamão”, “Porto do Dorneles” e “Porto de São Francisco dos Casais”.

O marco do aniversário de Porto Alegre nem sempre foi uma unanimidade entre historiadores. Alguns chegaram a utilizar como referência o ano de 1740, quando o imigrante Jerônimo de Ornelas, oriundo da Ilha da Madeira, recebeu da Coroa Portuguesa o título de propriedade de terras que incluíam o atual bairro Rio Branco.

A futura cidade teve seu povoamento impulsionado pela chegada de 60 casais da Ilha dos Açores, em 1752. Vale lembrar que, no passado anterior aos colonizadores, a região foi habitada por indígenas de diferentes etnias.

(Marcello Campos)

