Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2020

A Prefeitura de Porto Alegre fez um balanço dos seis meses da pandemia do novo coronavírus na tarde desta sexta-feira (11). Desde o início da pandemia, foi colocado em prática um plano de expansão de leitos e estruturação da rede de saúde para garantir o atendimento à população. Porto Alegre é a única capital do país com mais de 1 milhão de habitantes que teve menos óbitos em 2020 em comparação ao mesmo período de 2019 (janeiro a julho). O primeiro caso de infecção Covid-19 na Capital, importado da Itália, foi registrado em 11 de março. Até agora, mais de 28 mil pessoas testaram positivo.

Entre as medidas implantadas para enfrentar a pandemia, estão a ampliação da rede de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), abertura de leitos de enfermaria e testes disponíveis para a população conforme protocolos. Foram abertos 284 leitos de UTI e 143 de média e baixa complexidades, que ficarão de legado para a cidade. Também foi ampliada a cobertura da atenção primária, com oito unidades funcionando até as 22h e 28 com atendimento 12 horas por dia. A cobertura de Estratégia de Saúde da Família foi reforçada por meio de parcerias com a Santa Casa, o Instituto de Cardiologia e os hospitais Divina Providência e Vila Nova.

Porto Alegre fez mais de 112 mil testes da Covid-19 e adquiriu mais de 1 milhão de equipamentos de proteção individual (EPIs). A cidade tem 21 pontos de coleta para exame PCR (que detecta o coronavírus), distribuídos em laboratórios particulares, tendas hospitalares e de pronto-atendimento, unidades de saúde e no Centro de Acolhimento e Isolamento Social (Cais).

