Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2022

Revitalização da João Alfredo é um dos casos que estão na programação da conferência. (Foto: Divulgação/PMPA)

Porto Alegre é uma das sete cidades brasileiras que irá participar da 22ª Conferência Internacional Walk21, a partir desta segunda-feira (19), em Dublin, na Irlanda. A capital gaúcha foi selecionada para apresentar o projeto para requalificação da rua João Alfredo: o Ruas Completas, desenvolvido pela prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMMU).

O evento global de caminhabilidade segue até a sexta (23), e tem como tema The Decade to Change (A Década para a Mudança) e irá reunir profissionais, acadêmicos, planejadores, políticos e cidadãos para tratar sobre a importância de planejar o mundo habitável e sustentável.

A apresentação da Capital será feita na quinta (22), às 5h (horário de Brasília-DF), pela arquiteta e urbanista da SMMU, Ana Paula Hoppe Bonini, representante de Porto Alegre no evento. “Nossa viagem só reforça que acertamos em produzir uma verdadeira e radical transformação na região com a implantação do projeto Ruas Completas na rua João Alfredo. Ao longo do processo foi feita uma grande escuta ativa da população do entorno e a etapa seguinte prevê um investimento pesado em obra”, destaca o secretário adjunto de Mobilidade Urbana, Matheus Ayres.

Projeto

Este trabalho iniciou como um projeto de segurança viária para a rua João Alfredo. “Tiramos proveito da largura generosa da via, que possibilitou a ampliação dos passeios, criando assim travessias mais curtas e seguras, e uma faixa livre acessível ao longo da calçada em toda a via, além de rampas para proporcionar acessibilidade universal”, comentou Ana Paula.

O novo desenho viário proporcionou uma melhor organização de fluxos veiculares e de pedestres – demarcando mais claramente o espaço de cada modal – e mantendo ainda as duas faixas de rolamento. Foi previsto um sistema de informação para pedestres e ciclistas (sinalização com informações sobre rotas e serviços) e mapas táteis para os cegos.

Evento

A Walk21 é uma conferência global de caminhabilidade nas cidades. A missão da Walk21 está alinhada com três pilares derivados dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas para 2030: pessoas, planeta e parceria.

Desde a primeira Conferência Walk21 em Londres em 2000, a série promoveu o perfil da caminhabilidade internacional e celebrou o valor da caminhada para os desafios de transporte, saúde e clima, bem como habitabilidade local, bem-estar pessoal e vitalidade social.

