Colunistas Porto Alegre está redesenhando seu futuro

Por Germano Bremm | 22 de julho de 2025

(Foto: Brastock Images/iStock)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Porto Alegre vive um momento histórico. Depois de anos de escuta, estudos técnicos e participação social – pilares que garantem a confiança e a adaptabilidade urbana às demandas da população -, apresentamos a minuta do novo Plano Diretor Urbano Sustentável. Um projeto que olha para frente, reconhece nossos desafios e propõe soluções estruturais baseadas em evidências e no dinamismo da cidade.

Este não é apenas um novo texto de lei. É uma nova visão de cidade. Uma Porto Alegre mais justa, mais integrada, mais inteligente e preparada para enfrentar mudanças climáticas, reduzir desigualdades e transformar a vida de quem vive aqui. O novo plano propõe um modelo urbano que aproxima moradia, trabalho e transporte. Promove a ocupação de áreas com infraestrutura já disponível para reduzir a necessidade de longos deslocamentos e impulsionar a economia local.

O plano valoriza o espaço público e o meio ambiente, promovendo a qualificação de parques, de praças e da orla do Guaíba, com estímulo a parcerias público-privadas e infraestruturas verdes.

Facilita a produção de moradia formal e acessível, ocupando vazios urbanos e reconvertendo imóveis ociosos. Também promove a regularização fundiária em áreas vulneráveis.

Além disso, usa o território como fonte de financiamento para investir em infraestrutura e serviços públicos.

O novo plano diretor reconhece o planejamento urbano como uma das mais poderosas ferramentas de combate à exclusão.

A Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade atuará como coordenadora, monitorando dados e indicadores para garantir avanços contínuos.

Tudo isso será apresentado à população na audiência pública final, no dia 9 de agosto, às 10h, no Auditório Araújo Vianna. A minuta completa está disponível para leitura e contribuições no site do Plano Diretor: prefeitura.poa.br/planodiretor

Participe. Traga sua visão, sua crítica, sua ideia. O futuro de Porto Alegre está sendo decidido agora – e ele começa com o direito de cada cidadão de ser ouvido.

(Germano Bremm – Secretário municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade)

