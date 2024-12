Porto Alegre Porto Alegre já tem 16 hortas comunitárias agroflorestais implementadas

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Secretaria municipal de Governança Local e Coordenação Política visitou duas hortas comunitárias agroflorestais. (Foto: Marilia Jung/SMGOV/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O secretário municipal de Governança Local e Coordenação Política (Smgov), Cassio Trogildo, acompanhado por equipe técnica, visitou duas hortas comunitárias agroflorestais que já foram implementadas na Região Restinga, na sexta-feira (27). As unidades, instaladas na Pracinha da Cultura e na sede da Associação de Moradores do Vale do Salso (Amovas), integram o conjunto de 16 hortas que já foram executadas pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Governança Local e Coordenação Política (Smgov), em parceria com a Organização da Sociedade Civil (OSC) Ecos – Espaço, Cidadania e Oportunidades Sociais.

O projeto consiste na implementação de 68 hortas em sistema agroflorestal e faz parte do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, que tem como objetivo fomentar a produção orgânica, fortalecendo a segurança alimentar e nutricional, além de estimular a consciência ambiental com foco na agroecologia.

Conforme o secretário Cassio Trogildo, o projeto integra as áreas de produção primária e de participação cidadã da secretaria, resultando em muito mais do que somente alimentos. “Além de produzir alimentos saudáveis de uma maneira sustentável, também estamos promovendo a integração social das comunidades. As hortas comunitárias produzem até alimentos, mas, essencialmente, produzem cidadania, cultura, desenvolvimento e integração social”, destacou.

Com recursos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), serão instaladas hortas comunitárias nas 17 regiões do Orçamento Participativo (OP). Os locais foram escolhidos pelos Fóruns Regionais do OP (Frops) e pelo Fórum de Agricultura Urbana e Periurbana de Porto Alegre (Faupoa). Além de participar do processo de escolha dos lugares, a comunidade também se integrará na manutenção das hortas.

O plano de trabalho prevê o cultivo no sistema agroflorestal em uma área de 60 metros quadrados, com linhas de árvores nativas e frutíferas, de hortaliças e de espécies para produção de biomassa e linha de roça. Após o plantio, os canteiros receberam uma cobertura de material vegetal para a proteção do solo.

Para participar da horta da sua comunidade, busque a subprefeitura da sua região.

Confira o andamento de implementação das hortas:

1 – Horta Comunitária Lomba do Pinheiro (ao lado da Pracinha da Cultura) – Lomba do Pinheiro – 19/09/2024

2 – Pracinha da Cultura – Restinga – 24/10/2024

3 – Emef Gabriel Obino – Região Glória – 23/10/2024

4 – Centro Vida – Região Eixo Baltazar – 29/10/2024

5 – EEEF David Canabarro – Região Eixo Baltazar – 01/11/2024

6 – Posto de Saúde Costa e Silva – Região Eixo Baltazar – 07/11/2024

7 – Amovas – Região Restinga – 08/11/2024

8 – EEEF Ana Neri – Região Noroeste – 13/11/2024

9 – Sport Vida – Região Centro-Sul – 14/11/2024

10 – Instituição de Ensino Infantil Prisma – Região Cruzeiro – 26/11/2024

11 – US Cruzeiro do Sul – Região Cruzeiro – 26/11/2024

12 – Emef Grande Oriente – Região Eixo Baltazar – 02/11/2024

13 – Grupo de Escoteiros Lídia Moschetti e Mulheres em Rede – Região Centro-Sul – 04/12/2024

14 – Centro de Eventos Vereador Ervino Besson – Região Centro-Sul – 12/12/2024

15 – Rua Largo da Bandeira IAPI – Região Noroeste – 12/12/2024

16 – ACM Continental – Região Leste – 18/12/2024. As informações são da prefeitura de Porto Alegre.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/porto-alegre-ja-tem-16-hortas-comunitarias-agroflorestais-implementadas/

Porto Alegre já tem 16 hortas comunitárias agroflorestais implementadas

2024-12-29