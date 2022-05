Porto Alegre Porto Alegre mantém a vacinação contra a gripe, sarampo e covid nesta segunda

Por Redação O Sul | 22 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Imunização compreende adultos e crianças a partir de cinco anos. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Porto Alegre prossegue com a vacinação contra a covid, para todas as pessoas a partir de cinco anos, em diferentes locais nesta segunda-feira (23). Também haverá aplicação de doses contra gripe e sarampo.

A vacinação para crianças de 5 a 11 anos irá ocorrer em 26 unidades de saúde, sendo nove com atendimento até as 21h (Álvaro Difini, Campo da Tuca, Diretor Pestana, José Mauro Ceratti Lopes, Morro Santana, Navegantes, Primeiro de Maio, São Carlos e Tristeza). Haverá aplicação de primeira e segunda doses em todos os locais.

A vacinação para a população adulta irá ocorrer em 23 locais: no Shopping João Pessoa e em 22 unidades de saúde – seis com atendimento até as 21h (Álvaro Difini, Belém Novo, Campo da Tuca, Navegantes, São Carlos e Tristeza). Haverá aplicação de primeira, segunda, terceira e quarta doses em todos os locais.

A vacinação contra a gripe e o sarampo ocorre no Shopping João Pessoa e em 123 unidades de saúde. Confira os endereços e o público contemplado nas campanhas em prefeitura.poa.br/vacinas.

Vacinação de crianças

Primeira dose: todas as crianças a partir de cinco anos.

Segunda dose: crianças vacinadas com Coronavac/Butantan e Pfizer/BioNTech há pelo menos 28 dias e 8 semanas, respectivamente.

Onde: 26 unidades de saúde.

Documentação: documento de identidade do pai, mãe ou responsável legal e da criança. Os pais ou responsáveis legais devem estar presentes no momento da vacinação ou a pessoa que estiver acompanhando a criança no momento da vacinação deve apresentar autorização assinada.

Vacinação de adultos

Primeira dose: pessoas com 12 anos ou mais.

Segunda dose: pessoas vacinadas com Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca, Janssen há pelo menos oito semanas e com Coronavac/Butantan há 28 dias.

Terceira dose: pessoas a partir de 18 anos vacinadas com a segunda dose há pelo menos 4 meses (exceto vacinados com Janssen); gestantes e puérperas de 12 a 17 anos com a segunda dose há pelo menos 4 meses (exceto vacinadas com Janssen); imunocomprometidos a partir de 12 anos com a segunda dose há pelo menos oito semanas (exceto vacinados com Janssen); imunocomprometidos a partir de 18 anos com a segunda dose de Janssen há pelo menos 4 meses.

Quarta dose: imunocomprometidos a partir de 12 anos e idosos a partir de 65 anos com a terceira dose há pelo menos 4 meses (exceto vacinados com Janssen).

Onde: Shopping João Pessoa e 22 unidades de saúde. Confira os locais de vacinação em prefeitura.poa.br/coronavirus/vacina/locais-de-vacinacao.

Documentação: documento de identidade com CPF e carteira de vacinação. No caso de imunocomprometidos, é preciso apresentar comprovante da condição de saúde por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre