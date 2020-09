Porto Alegre Óbitos por coronavírus passam de 800 em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Serviços de UTI estão com 327 casos confirmados da doença, sendo dois em pediatria. Foto: Divulgação/PMPA Serviços de UTI estão com 327 casos confirmados da doença, sendo dois em pediatria. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) registrou o total de 27.251 casos confirmados de pacientes com coronavírus em Porto Alegre até esta quarta-feira (9). Entre estes, 23.185 pessoas se recuperaram da doença e 806 morreram. Foram 79.760 casos negativos e outros 9.077 estão em análise.

Os serviços de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) estão agora com 327 casos confirmados de Covid-19, sendo dois em pediatria. Há também 30 casos suspeitos de adultos e três em pediatria.

Testes

Porto Alegre ampliou a capacidade de testagem para o novo coronavírus em mais 500 exames RT-PCR diários na rede de atendimento do SUS (Sistema Único de Saúde). Com o acréscimo, a prefeitura terá condições de aplicar até 1,6 mil testes diariamente. Considerado “padrão-ouro”, o RT-PCR detecta a presença do vírus nos primeiros sete dias de aparecimento dos sintomas. A ampliação é feita a partir de convênio com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Fundação de Apoio da UFRGS. Ao identificar sintomas de Covid-19, como dor de garganta, febre e tosse, usuários do SUS devem procurar a unidade de saúde de referência ou em nove tendas para encaminhar a coleta do exame RT-PCR.

Foram estabelecidos quatro critérios pela prefeitura para que a pessoa seja testada na rede pública de saúde: ter ficado quatro horas ou mais no mesmo ambiente do colega diagnosticado com Covid-19; o paciente diagnosticado ter apresentado sintomas; o contato ter ocorrido em período de transmissão do vírus, ou seja, cinco dias antes e até 14 dias após o início dos sintomas; e o colega ter tido teste confirmatório por RT-PCR, por detecção de antígeno ou por detecção de anticorpo IgM positivo. Contato ocasional em áreas de uso comum, como cozinha, sanitário ou sala de reuniões, não é critério para a testagem.

Leitos

A Prefeitura de Porto Alegre disponibiliza um painel específico na internet sobre ocupação de leitos hospitalares das redes pública e privada do município. Diante do cenário de iminência de lotação de Unidades de Terapia Intensiva SUS e privadas, a Secretaria Municipal de Saúde apresenta o dashboard com atualização diária de dados de 17 hospitais que prestam atendimento a adultos e sete que atendem pediatria.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre