Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2020

Ideia é elaborar protocolos de segurança e debater como se daria a retomada de aulas. Foto: Divulgação/PMPA Ideia é elaborar protocolos de segurança e debater como se daria a retomada de aulas. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

Nesta quarta-feira (9), a Prefeitura de Porto Alegre instituiu, por decreto, o grupo especial de trabalho encarregado de analisar e propor alternativas para a volta das atividades de ensino durante a pandemia do coronavírus. O decreto nº 20.721 foi publicado em edição extra do Diário Oficial de Porto Alegre.

O texto inclui, ainda, permissão para retomar a prática de esportes coletivos, desde que limitados ao máximo de quatro pessoas simultaneamente e sem contato físico. Com isso, as áreas destinadas para exercícios físicos, inclusive em clubes sociais e condomínios residenciais, ficam liberadas para essas atividades, seguindo as regras de distanciamento mínimo (dois metros entre os participantes).

Além disso, foi alterado o funcionamento do sistema de buffet em estabelecimentos de alimentação. A partir desta quinta-feira (10), restaurantes com esse tipo de serviço poderão oferecer luvas individuais para montagem do prato pelo cliente; até agora, a refeição era servida por funcionários. Passa a ser obrigatório, ainda, a disponibilização de protetor salivar eficiente nesse tipo de empreendimento e a preservação de distanciamento mínimo de dois metros entre os clientes durante a montagem dos pratos.

