Por Redação O Sul | 4 de março de 2022

A intenção é imunizar também crianças que estão aptas a receber a segunda dose da vacina. Além da gurizada, doses também serão oferecidas aos demais públicos.

Neste sábado (5), Porto Alegre se unirá às demais cidades gaúchas em nova edição do “Dia C” da imunização infantil contra covid. A iniciativa (cujo nome é um trocadilho entre o já tradicional “Dia D” e a letra inicial de “criança” e “coronavírus”) tem por objetivo acelerar a vacinação dos 5 aos 11 anos. O serviço também estará disponível para adolescentes e adultos.

Gurias e guris que ainda não receberam vacina pediátrica (Pfizer ou Coronavac), ou que já estão aptas à segunda dose (Coronavac) devem ser levadas pelos pais ou responsáveis a uma das sete escolas públicas escolhidas para o mutirão, das 9h às 15h. Para o público a partir de 12 anos, o procedimento (incluindo injeções de reforço) conta com apenas um endereço, até as 16h. Confira:

– 5-11 anos: Escola Presidente João Belchior Marques Goulart (rua João Luiz Pufal nº 100, Vila Elizabeth, Sarandi);

– 5-11 anos: Escola Wenceslau Fontoura (rua Irmã Inês Faveiro s/nº, Mário Quintana);

– 5-11 anos: Escola Saint Hilaire (rua Gervázio Braga Pinheiro nº 427, Parada 18, Lomba do Pinheiro);

– 5-11 anos: Escola Lidovino Fanton (rua Manoel Faria da Rosa Primo nº 940, Restinga Velha);

– 5-11 anos: Escola Chapéu do Sol (rua Gomercindo de Oliveira nº 115, Chapéu do Sol);

– 5-11 anos: Escola Professor Gilberto Jorge Gonçalves da Silva (rua Morro Alto nº 433, Aberta dos Morros);

– 5-11 anos: Escola Leopolda Barnewitz (rua João Alfredo nº 443, Cidade Baixa);

– A partir dos 12 anos: Shopping João Pessoa (avenida João Pessoa nº 1.831, bairro Farroupilha).

O primeiro mutirão foi realizado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) em 19 de fevereiro. De acordo com a pasta, quase 3 mil bracinhos porto-alegrenses receberam a picada, desempenho comemorado pela prefeitura e que contribuiu para que a capital gaúcha tenha atualmente uma cobertura vacinal superior a 60% para esse grupo.

Imunizantes disponíveis

No Shopping João Pessoa, haverá aplicação de primeira, segunda, terceira e quarta dose de Coronavac (28 dias entre as duas aplicações), Oxford ou Pfizer (prazo mínimo de quatro semanas para completar o esquema básico). Também pode ser obtido o reforço da Janssen (para quem recebeu a dose única até 5 de janeiro).

A dose de reforço (terceira dose) estará disponível para adultos (18 anos ou mais) vacinados com a segunda dose de qualquer imunizante até o dia 5 de novembro (quatro meses) e imunossuprimidos com a segunda dose até cinco de fevereiro (28 dias).

O reforço-extra (“quarta dose”), restrito aos indivíduos adultos com deficiência imunológica, pressupõe o recebimento da “terceira dose” até 5 de novembro (quatro meses).

O que é preciso apresentar

No caso dos adolescentes e adultos, em procedimentos de primeira dose (ou aplicação única, no caso da vacina da Janssen) deve ser apresentada identidade com CPF. Não é necessário o comprovante de residência, bastando uma autodeclaração simples com nome e endereço.

Para a gurizada de 5 a 11 anos, não é necessária prescrição médica, mas solicita-se o cartão de vacinação contra outras doenças. Além disso, a mãe, pai ou responsável deve acompanhar o procedimento. Caso não seja possível a presença de um adulto, é necessário apresentar autorização por escrito.

Na segunda injeção é obrigatório o cartão de controle fornecido pelo agente de saúde na primeira etapa. Pode se dirigir aos locais indicados quem recebeu Coronavac há pelo menos 28 dias. No caso dos imunizantes Oxford e Pfizer, o intervalo é de oito semanas entre as duas “picadas”.

Para o reforço, exige-se a mesma documentação da segunda dose, desde que o cartão de controle mostre que o esquema de imunização esteja completo há pelo menos quatro meses para quem recebeu Coronavac, Oxford e Pfizer ou dois meses para os contemplados com a Janssen (injeção única).

Já os imunossuprimidos devem comprovar a condição de saúde por meio de atestado ou receita médica, além do registro de segunda dose (ou única) há pelo menos 28 dias. No caso da segunda dose-extra, também é necessário ter recebido a anterior em um prazo mínimo de quatro meses.

(Marcello Campos)

