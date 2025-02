Dicas de O Sul Porto Alegre recebe bar flutuante da Heineken

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2025

Instalado no Guaíba, o local contará com cardápio harmonizado com chope Heineken e drinques exclusivos Foto: Alê Virgilio/Divulgação

O Floating Bar da Heineken chega a Porto Alegre e convida as pessoas a repensarem a ocupação urbana. O local funcionará no Guaíba, entre os dias 14 de fevereiro e 9 de março, perto do Pontal Shopping.

Com 504 metros quadrados e capacidade para até 400 pessoas de forma rotativa, o bar flutuante estará aberto de sexta a domingo, na rua Oswaldo de Lia Pires, no bairro Cristal, na Zona Sul. A iniciativa inclui copos reutilizáveis, serviços de interpretação em libras e áreas de acessibilidade.

O local contará com cardápio harmonizado com chope Heineken e drinques exclusivos criados pelo mixologista Alexandre D’Agostino. As atrações musicais foram divulgadas no site e nas redes sociais da marca.

Os ingressos serão disponibilizados toda terça-feira, a partir das 17h, pelo site oficial da Heineken, redirecionando para o Sympla, onde o consumidor poderá escolher o dia da visita conforme disponibilidade. Filas de espera podem ocorrer, dependendo da demanda.

“Porto Alegre recebe o Floating Bar como a terceira edição de um projeto que já se firmou como um sucesso. Para a Heineken, levar essa experiência a uma cidade tão importante reforça nosso compromisso em unir sustentabilidade e entretenimento, transformando espaços urbanos de maneira inovadora e consciente”, afirmou Beatrice Jordão, diretora de comunicação e marketing da Heineken no Brasil.

Sucesso no Rio Pinheiros (São Paulo) e na Pedreira Paulo Leminski (Curitiba), o projeto faz parte da plataforma Green Your City, lançada em 2021, que tem uma série de iniciativas com o viés da cultura, sustentabilidade e ressignificação de espaços urbanos. A operação do bar em Porto Alegre prevê um legado sustentável que será divulgado em breve.

Serviço:

O que: Heineken Floating Bar

Localização: rua Oswaldo de Lia Pires s/n, bairro Cristal, em Porto Alegre

Funcionamento: sexta a domingo

Período: 14 de fevereiro a 9 de março de 2025

Horários: sexta – 14/02 – das 18h à 0h; sábado – 15/02 – das 16h às 0h; domingo – 16/02 – das 16h às 22h; sexta-feira – 21/02 – das 18h à 0h; sábado – 22/02 – das 16h às 0h; domingo – 23/02 – das 16h às 22h; sexta-feira – 28/02 – das das 18h à 0h; sábado – 01/03 – das 16h às 0h; domingo – 02/03 – das 16h às 22h; sexta-feira – 07/03 – das 18h à 0h; sábado – 08/03 – das 16h às 0h; domingo – 09/03 – das 16h às 22h

Reservas: pelo site https://heinekenfloatingbar.com.br/

Mais informações nas redes sociais da marca: Instagram, Twitter e Facebook: @heinekenbr

