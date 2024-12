Porto Alegre Porto Alegre recebe o Circuito de Corridas Caixa neste domingo

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2024

O ex-atleta olímpico Osmar Barbosa dos Santos é o padrinho do circuito e está em Porto Alegre para a atividade. (Foto: Divulgação)

Uma celebração à vida e à resiliência do povo gaúcho. Esse é o espírito do Circuito de Corridas Caixa/Brazil Run Series 2024 Porto Alegre, neste domingo (1º), com largada a partir das 7h, na Rótula das Cuias, na Av. Beira Rio, para os 5km e 10km. A mais tradicional série de corridas de rua do Brasil criou uma etapa especial para a capital do Rio Grande Sul em solidariedade e reconhecimento da força da população do Estado, após a tragédia das enchentes. Por isso, as inscrições tiveram preços reduzidos e a HT Sports, promotora do evento, reservou 100% da ação Pegada do Bem, com doação dos tênis arrecadados ao longo do ano para a ONG Forças das Comunidades.

A ONG foi fundada na pandemia por 25 voluntários que atuam no Centro Esportivo e Cultural da Bom Jesus, no Jardim do Salso, em Porto Alegre. Eles atendem cerca de 350 pessoas do entorno, entre crianças, jovens adultos e idosos, com atividades culturais (aulas de percussão) e esportiva (futsal, futebol feminino, tênis, capoeira, judô e basquete).

“Reduzimos o valor das inscrições em até 50% de desconto e estamos trazendo o Projeto Pegada do Bem, uma ação social criada há 10 anos pela HT Sports com o objetivo de arrecadar tênis de corrida doados pelos participantes dos nossos eventos. Desde a criação, já arrecadamos mais de 3 mil pares de tênis, beneficiando mais de 70 instituições. Agora, todos os esforços estão voltados para auxiliar a população gaúcha e fizemos questão de trazer uma etapa para Porto Alegre como forma de reconhecimento da força do povo gaúcho num ano de reconstrução”, comenta Hélio Takai, diretor da HT Sports.

Padrinho premiado

O ex-atleta olímpico Osmar Barbosa dos Santos está na capital para participar das atividades do Circuito Caixa, desde a entrega dos kits, passando pela largada, chegada e premiação da prova no domingo. Especialista na prova dos 800 metros, ele conquistou a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de 2003 e a de bronze no Campeonato Mundial de Atletismo em Pista Coberta de 2004. Representou o Brasil em três edições de Olimpíadas. Em Atlanta/1996, correu a prova dos 400. Nas Olimpíadas de Sydney/ 2000 e Atenas/2004, chegou à semifinal nos 800 metros.

Enquanto os amadores prometem uma festa nas ruas de Porto Alegre, os atletas da categoria Elite prometem uma disputa acirrada pela vitória. No masculino, os principais nomes são Renan Barckfeld Correia, Charles Mauricio Rosa, Guilherme Kurtz, Gabriel Picarelli Mafalda, Emerson Rosa Oliveira, Adelio dos Santos, Patrick Eduardo Hermes, José Antônio Machado da Cunha e Gabriel Alves Pozzo. No feminino, Jocasta Oliboni da Luz, Luisa Monteiro de Almeida e Daiane Pedroso Moreira formam o trio das atletas de alto rendimento.

Tradição esportiva

Criado em 2004, o Circuito de Corridas Caixa recebeu mais de 316 mil pessoas em 143 provas pelo Brasil até 2018, quando teve sua interrupção forçada em função da pandemia após 15 anos de uma história de sucesso. Agora, em 2024, serão 11 etapas em diferentes cidades espalhadas pelo País.

O Circuito de Corridas CAIXA/Brazil Run Series 2024 tem patrocínio da Caixa, com realização da HT Sports e é evento oficial do Comitê Paralímpico Brasileiro.

