Desfiles do Carnaval da Capital devem ocorrer nos dias 14 e 15 de março

Porto Alegre, RS 05/03/2023: Desfile da Sociedade Recreativa e Beneficente Estado Maior da Restinga, durante a madruga deste domingo, 5, no Complexo Cultural do Porto Seco, bairro Rubem Berta. Nas cores vermelho, verde e branco, tendo como símbolo um cisne branco, apresenta o enredo " “Bendita és tu, Anastácia negra dos olhos azuis". Situada no bairro Restinga, possui 11 (onze) títulos no carnaval de Porto Alegre, e seu presidente atual é Aldo Carlos Rabello. Foto: Pedro Piegas/PMPA

