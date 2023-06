Porto Alegre Porto Alegre recebe o prefeito de Florianópolis para uma série de eventos

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2023

Sebastião Melo e seu colega Topázio Neto trocaram impressões sobre a administração das duas capitais. (Foto: Rodger Timm/PMPA)

O prefeito Sebastião Melo e secretários municipais de Porto Alegre receberam nesta sexta-feira (23) o chefe do Executivo de Florianópolis (SC), Topázio Neto. No roteiro, eventos como visita a projetos desenvolvidos na capital gaúcha e troca de impressões sobre o projeto de reforma tributária e outros temas em comum entre as duas cidades.

A agenda teve como primeira parada, pela manhã, o Centro Integrado de Comando de Porto Alegre (Ceic), a fim de conhecer o funcionamento da estrutura. Coube ao secretário municipal de Segurança, Alexandre Aragon, a apresentação do aparato tecnológico e dos conceitos aplicados na reformulação do órgão, bem como estratégias de combate ao furto de fios e cabos.

Depois Topázio Neto esteve no Paço Municipal, onde se encontrou com o titular da Secretaria Municipal da Fazenda, Rodrigo Fantinel, e com a procuradora Cristiane Nery, que falaram da mudança no sistema de impostos em âmbito nacional.

“Para cidades de médio e grande porte como Porto Alegre e Florianópolis, a reforma tributária do País diminuiá a arrecadação relativa a uma das principais fontes, que é o Imposto Sobre Serviços [ISS] e aumentar despesas, pois os municípios também contratam prestadores que terão de reajustar os contratos”, destacaram os representantes da administração.

Saúde

À tarde, o Sistema do Complexo Regulador de Saúde de Porto Alegre foi apresentado ao prefeito de Florianópolis. Ao lado do médico responsável, Jorge Osório, e do secretário municipal Fernando Ritter (Saúde), Topázio Neto conferiu o funcionamento tecnológico da regulação de consultas, exames e leitos hospitalares, que desde 2016 pode ser controlada pelo gestor, conforme a complexidade de cada caso.

Topázio Neto elogiou e disse que pretende adotar em sua cidade o processo de agendamento de consultas, ocupação de leitos e distribuição de medicamentos: “Essa é uma possibilidade de aplicação para alguns obstáculos que enfrentamos. O que encontramos aqui é muito positivo e voltaremos com diversas informações”.

Também esteve em pauta o sistema de monitoramento inteligente que mostra, em tempo real, a situação das armadilhas contra infestação do mosquito transmissor da dengue. Outro ponto conversado foi a busca de soluções para implantação e operacionalização da telemedicina na área de urgência e emergência.

Proteção social

O prefeito de Florianópolis também se encontrou com o secretário municipal de Desenvolvimento Social, Léo Voigt. Eles aproveitaram para trocar experiências sobre a rede de proteção social, com ênfase na população em situação de rua.

“Mesmo com as diferenças urbanísticas e de população entre as capitais, as medidas adotadas pelos governos municipais são similares”, acrescentou.

Atrações turísticas

Ainda deu tempo de conhecer algumas das atrações turísticas locais. Topázio Neto foi levado a um passeio pelo Largo Glênio Peres, Mercado Público e orla do Guaíba. Do colega gaúcho Sebastião Melo e equipe, ele ouviu: “Temos muito a aprender com nossos vizinhos florianopolitanos, especialmente sobre investir em inovação e empreendedorismo para melhorar a vida na cidade”.

(Marcello Campos)

