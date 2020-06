Porto Alegre Porto Alegre regista o 76º óbito por coronavírus

26 de junho de 2020

A cidade de Porto Alegre registrou mais duas mortes por covid-19. O 75⁰ óbito de paciente de Porto ocorreu na terça-feira (23) e foi notificado apenas ontem (25). Trata-se de uma mulher, com 54 anos, ex-tabagista, e que estava internada na UTI no Hospital São Lucas da PUC desde domingo passado (21).

E, nesta sexta-feira (26) foi notificado o 76⁰ óbito de paciente de Porto Alegre. Ocorrido ontem (25). Trata-se de um homem, de 73 anos, internado em UTI no Hospital Conceição no dia 16 de junho, com resultado positivo para covid-19 confirmado no dia 17. O paciente tinha histórico de hipertensão, diabete e doença cardiovascular.

Na tarde desta sexta-feira entram em funcionamento 16 novos leitos de UTI no Hospital Conceição. Parte dos equipamentos utilizados na estrutura foram adquiridos com recursos públicos de emendas parlamentares e estavam parados no Hospital Parque Belém, sem uso.

