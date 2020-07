Porto Alegre Porto Alegre registra mais mortes por coronavírus nesta terça

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Plataforma de transparência dos dados sobre o coronavírus na Capital. Foto: Cesar Lopes/PMPA Plataforma de transparência dos dados sobre o coronavírus na Capital. (Foto: O Sul) Foto: Cesar Lopes/PMPA

A SMS (Secretaria Municipal da Saúde) informou mais óbitos nesta terça-feira (7), chegando a 137 mortes por coronavírus na Capital. Já são 4.140 casos no município. Até as 20h30 desta terça, dos 723 leitos de UTI, 609 (84,23%) estavam ocupados e 240 (33%) eram por pacientes com diagnóstico ou suspeita da Covid-19.

Óbitos informados nesta terça

O 129º óbito ocorreu no domingo (5). A vítima foi uma mulher de 91 anos que internou no Hospital São Lucas em 26 de junho e teve exame coletado no mesmo dia, com resultado positivo Covid-19. Tinha histórico de hipertensão e Alzheimer.

O 130⁰ óbito ocorreu na segunda-feira (6). Foi uma mulher de 63 anos, internada em 22 de junho no Hospital São Lucas. Exame positivo para Covid-19 no dia 28. Estava em tratamento para neoplasia de mama.

O 131º óbito ocorreu na sexta-feira (3). Foi de uma mulher de 58 anos internada na UTI da Santa Casa em 1º de julho e exame positivo para Covid-19 no dia seguinte. Ela tinha histórico de doença cardiovascular, pneumopatia crônica, diabetes e imunodeficiência.

O 132⁰ óbito ocorreu na sexta-feira (3). Foi de um homem de 91 anos. Ele estava internado em UTI na Santa Casa desde 30 de junho. Exame positivo para Covid-19 em 1º de julho. Tinha histórico de doença cardiovascular e neurológica crônica.

O 133º óbito ocorreu na segunda-feira (6). Foi de um homem de 42 anos. Internado em UTI na Santa Casa em 17 de junho, teve exame positivo para Covid-19 em 18/06. Histórico de imunodeficiência.

O 134⁰ óbito ocorreu na segunda-feira (6). Foi de um homem, 51 anos. Internado no Hospital Vila Nova em 2 de julho, UTI desde sábado (4), transferido para Santa Casa no domingo (5). Exame positivo para Covid-19 24 de junho. Tinha histórico de hipertensão e cirrose.

O 135º óbito foi de um homem de 63 anos. Internado no Hospital de Clínicas em UTI em 24 de junho, teve feita no mesmo dia a coleta de exame positivo para Covid-19. Comorbidades: hipertensão, doença cardiovascular, diabetes, pneumopatia, doença neurológica.

O 136⁰ óbito ocorreu no sábado (4). Foi de um homem de 91 anos, internado no Hospital São Lucas em 27 de junho, tendo exame positivo para Covid-19 . Em UTI desde 28 de junho, em ventilação mecânica. Era hipertenso e pneumopata.

O 137º óbito foi de um homem de 63 anos. Internado em UTI no Hospital de Clínicas em 24 de junho, em ventilação mecânica. Hipertenso, diabético, cardiopata e histórico de doença pulmonar obstrutiva crônica.

Plataforma

A nova plataforma de transparência da Prefeitura de Porto Alegre traz dados sobre coronavírus e a adesão da população ao distanciamento social, por meio do relógio virtual do Desafio Porto Alegre. É possível consultar os números e gráficos referentes à evolução detalhada dos casos da doença. A ferramenta foi desenvolvida em parceria entre as secretarias municipais de Transparência e Controladoria e da Saúde.

“A exemplo do Portal da Transparência, novos módulos de dados sobre a Covid-19 estão sendo preparados para serem divulgados pela prefeitura à sociedade, como os gastos do poder público municipal no combate à pandemia”, disse o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

Os Painéis Transparência Covid-19 revelam o percentual de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) da rede pública e privada – pacientes adultos, pediátricos e de serviços especializados. Além de apresentar os números diários e acumulados de casos confirmados de Covid-19, de pacientes recuperados e de óbitos, ganham destaque os números de testes disponíveis, já realizados e se resultaram em casos descartados ou suspeitos.

Quanto à ocupação dos leitos de UTI, os gráficos identificam os que recebem pacientes internados por Covid-19 (confirmados e suspeitos), por outras causas, bem como o número de leitos livres. Também é possível avaliar o avanço no número de casos graves, bem como uma simulação da progressão de leitos de UTI adulto ocupados por pacientes que testaram positivo para a doença. Também há demonstrativos da distribuição dos casos confirmados e de óbitos por sexo e faixa etária.

“Buscamos tornar os dados mais acessíveis e assim facilitar o entendimento do cidadão acerca do comportamento da pandemia na cidade, possibilitando que se aproprie das informações para que possa fazer suas análises”, ressalta o secretário Municipal de Transparência e Controladoria, Marco Karam.

Isolamento social

O relógio virtual exibe o índice medido no dia anterior, sendo atualizado a cada 24 horas, e o infográfico traz o histórico dos percentuais atingidos desde o mês de fevereiro. O patamar de 55% foi estabelecido como o mínimo necessário para frear a velocidade de disseminação do vírus e reduzir a pressão da pandemia sobre o sistema de saúde. As demais informações da plataforma, fornecidas pelos órgãos de saúde, são atualizadas no início da manhã e no final do dia nesta primeira fase, enquanto as equipes trabalham em janelas menores de atualização.

Condições respiratórias

O número de pessoas atendidas semanalmente e mensalmente em unidades de atenção primária (atendimento ambulatorial) em razão de doenças respiratórias em geral também consta dos demonstrativos. A evolução da utilização de leitos das enfermarias dos hospitais para casos de coronavírus também pode ser acompanhada.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre