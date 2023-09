Geral Porto Alegre registra nesse sábado diversos pontos de alagamento em razão da chuva

Defesa Civil municipal entrega donativos a comunidades atingidas na região. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

Porto Alegre registrou diversos pontos de alagamento nesse sábado (23). A prefeitura mantev todos os órgãos de pronta-resposta mobilizados, em razão do retorno da chuva à cidade. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a precipitação acumulada na estação do Jardim Botânico foi de 19 milímetros em 24 horas.

O prefeito Sebastião Melo coordenou uma reunião para o alinhamento das ações nesta manhã, no Centro Integrado de Coordenação de Serviços (Ceic-POA). O encontro contou ainda com representantes das secretarias municipais e órgãos como a Defesa Civil.

“Estamos mobilizados desde cedo e seguiremos no atendimento de ocorrências emergenciais em toda a cidade. Não deixem de pedir ajuda pelos números 199, da Defesa Civil, 193, do Corpo de Bombeiros, ou 156, que concentra todos os serviços da prefeitura”, afirmou Sebastião Melo.

A Defesa Civil de Porto Alegre suspendeu a entrega dos kits de mantimentos no bairro Arquipélago em razão do retorno da chuva. Nesse sábado, o Lago Guaíba recuou para 2,59 metros no Cais Mauá, onde está na cota de alerta. A Ilha da Pintada permanecia em cota de inundação, com 2,28 metros.

Segundo a Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), 26 pessoas – 11 adultos e 15 crianças – seguiam acolhidas no Arquipélago. Destas, 15 estavam na Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, na Ilha da Pintada, e 11 na Escola Estadual Alvarenga Peixoto, na Ilha dos Marinheiros.

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Smsurb) recebeu três pedidos relacionados a remoções de árvores nesse sábado. Dois deles se tratavam da mesma ocorrência, já atendida. O último ocorreu em razão de tocos, que devem ser removidos pelas equipes.

Uma casa de bombas localizada na Vila Farrapos, na Zona Norte, ficou sem funcionar nesse sábado por falta de energia. Os serviços foram restabelecidos por volta das 11h. O órgão seguia monitorando o nível do Guaíba e está de prontidão para acionar as comportas, se necessário.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) somava cinco bloqueios por alagamento, cinco pontos de acúmulo de água e dois semáforos fora de operação nesse sábado. No bairro Arquipélago, o recuo do Guaíba possibilitou a retomada das atividades da linha de ônibus 718 Ilha da Pintada/Centro, em seu itinerário original.

A sala de situação do Centro Integrado de Coordenação de Serviços (Ceic-POA) acompanha a evolução das demandas relacionadas ao clima em Porto Alegre.

Alerta

A Defesa Civil de Porto Alegre prorrogou até terça-feira (26) o alerta para temporais isolados e inundações que vigorava até a última sexta-feira (22). Conforme o órgão, o período pode ser marcado por chuvas volumosas, de até 50mm por dia, rajadas de vento de aproximadamente 60 km/h e eventual queda de granizo.

O alerta para inundações vale, especificamente, para o bairro Arquipélago. Na sexta, o nível do Guaíba chegou a 2,36 metros na Ilha da Pintada – 16 centímetros a mais do que a cota de inundação no local. Enquanto isso, no Cais Mauá, a última medição indica que o lago está na cota de alerta, com 2,63 metros.

A Defesa Civil orienta que as pessoas que residem nas áreas de risco de inundações busquem auxílio e abrigo temporário junto a familiares, ou nas estruturas disponibilizadas pela prefeitura. O órgão recomenda que a população não transite em locais sujeitos a inundações, enxurradas ou entre em alagamentos.

