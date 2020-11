Acontece Porto Alegre sedia Seletiva WorldSkills 2020

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2020

Evento ocorre de 23 a 27 de novembro. (Foto: Divulgação)

O Senai Porto Alegre vai sediar na próxima semana a Seletiva WorldSkills na ocupação Tecnologia de Mídia Impressa. O evento vai começar na segunda-feira (23) e vai até sexta-feira (27). Três alunos participarão da prova: Carlos Augusto da Silva Corrêa Junior (Senai-RS), Ygor Felipe Alves Lino (AL) e Lucas Gabriel da Silva dos Santos (SP).

As Seletivas estão acontecendo, atendendo todos os protocolos sanitários devido à pandemia. O cronograma das atividades é confirmado com antecedência de 30 a 15 dias. As provas adiadas serão retomadas em março de 2021.

Seletiva WorldSkills

Nas provas, os jovens são desafiados a executar tarefas do dia a dia do trabalho das profissões, dentro de prazos e padrões internacionais de qualidade. No total, 47 ocupações farão a escolha dos dois melhores de cada profissão, em 17 Estados. Estes continuarão treinando e farão a final em abril de 2021 para escolher quem representará o Brasil na competição internacional que será realizada em Shangai, em setembro do próximo ano. O Senai-RS participa em 19 profissões.

Esta é a segunda ocupação que o Senai gaúcho participa na Seletiva 2022. Na Modelagem de Protótipo, realizada em Osasco no final de outubro, o aluno Joacir Oliveira, do Senai de Sapucaia do Sul, obteve o terceiro lugar. O Estado ainda vai sediar Manutenção Industrial, de 8 a 11 de dezembro, no Senai Gravataí.

