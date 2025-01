Porto Alegre Porto Alegre tem 17 casos confirmados de dengue em 2025

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2025

Um total de 194 notificações de suspeitas foi registrado à vigilância epidemiológica da Secretaria de Saúde de Porto Alegre no período. Foto: Cristine Rochol/PMPA

Porto Alegre em 17 casos confirmados de dengue neste ano até 11 de janeiro em dez bairros: Cascata, Cristo Redentor, Jardim Itu, Jardim Sabará, Mário Quintana, Morro Santana, Passo das Pedras, Santa Rosa de Lima, São Sebastião e Tristeza. Em comparação à 2024, nas mesmas duas semanas epidemiológicas foram confirmados 12 casos de dengue, a maior parte na Zona Sul.

Os dados são parciais e foram atualizados na quinta-feira (16). Um total de 194 notificações de suspeitas foi registrado à vigilância epidemiológica da Secretaria de Saúde de Porto Alegre no período.

A enfermeira Raquel Rosa, responsável pela vigilância da dengue na Diretoria de Vigilância em Saúde, explica que neste momento é importante que todas as notificações de suspeitas sejam formalizadas ao setor por serviços de saúde. Ela destaca que todas as pessoas que sentirem sintomas como febre acima de 38ºC acompanhada de dor de cabeça e dores no corpo devem procurar atendimento. “Febre, dor no corpo e dor de cabeça foram os principais sintomas relatados em 2024 por pessoas com confirmação de dengue”, diz a enfermeira. Pessoas que viajaram antes de sentir os sintomas devem informar a viagem no atendimento médico.

O monitoramento da infestação de mosquitos Aedes aegypti feito pela prefeitura indica alta na cidade. Cuidados com o ambiente em residências, comércios, ambientes de trabalho devem ser redobrados. Na primeira semana de fevereiro, a Secretaria Municipal de Saúde lançará Boletim Epidemiológico de Dengue com os dados de 2024 e parciais das quatro primeiras semanas de 2025.

