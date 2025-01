Esporte Presidente do Palmeiras afirma que Dudu a ofendeu por ser mulher: “Se fosse um homem ele não teria coragem”

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2025

A presidente diz que irá levar o caso para a justiça Foto: Cesar Greco/Palmeiras A presidente diz que irá levar o caso para a justiça. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras) Foto: Cesar Greco/Palmeiras

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, voltou a falar sobre o processo que irá mover contra Dudu, ex-atacante do clube e atualmente no Cruzeiro, pelas ofensas recebidas nas redes sociais.

“Ele foi muito grosseiro, isso é imperdoável. Ele vai ser processado na esfera criminal e cível. Até acredito que esse tipo de atitude contra a minha pessoa foi porque eu sou uma mulher. As pessoas vão dizer que estou exagerando, mas não estou exagerando”, afirmou ela ao SporTV.

“Nunca vi atleta ou ex-atleta se dirigir a um presidente homem dessa forma que ele se dirigiu a mim. Que sirva de recado para ele e para qualquer um. Não poderia fazer isso com ninguém. Eu sei bater muito forte, também, mas de forma civilizada. Que sirva de exemplo para outras mulheres. Se fosse um homem ele não teria coragem de fazer isso como nunca houve na história do futebol brasileiro”, acrescentou.

A troca de farpas entre eles aconteceu na última segunda-feira durante o evento do novo patrocinador máster do Palmeiras, onde a presidente fez críticas ao atacante e afirmou que ele saiu do clube pela “porta dos fundos”.

Tempo depois, Dudu respondeu através das redes sociais.

“Minha história foi gigante e sincera, diferente da sua senhora Leila Pereira (marcando o perfil da presidente). Me esquece. VTNC”, escreveu.

No dia seguinte, o atacante comentou em uma postagem que ela era “falsa” e a presidente resolveu processá-lo. Ela acredita que a conduta adotada por Dudu foi agressiva e machista.

