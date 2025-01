Mundo Posse de Donald Trump como presidente será em local fechado devido ao frio

17 de janeiro de 2025

Foto: Reprodução

A posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, será transferida para um local fechado devido às temperaturas baixas projetadas para capital do país, Washington, D.C., para a segunda-feira (20).

Trump publicou nas redes sociais afirmando que ordenou que o discurso de posse, além de orações e outros discursos, seja feito na Rotunda do Capitólio, a sede do Congresso americano.

As discussões sobre onde realizar o desfile e outras celebrações ainda estão em andamento. No entanto, a equipe de Trump negocia a realização de algumas das festividades na arena Capitol One, onde o republicano sediará um comício no domingo (19).

A equipe de Trump também avalia com o Comitê Conjunto do Congresso sobre Cerimônias de Posse sobre como lidar com as dezenas de milhares de pessoas que planejaram viajar para o National Mall para testemunhar o juramento de Trump.

Reagan

A última posse presidencial nos Estados Unidos a ser feita em local fechado foi a do segundo mandato de Ronald Reagan, em 21 de janeiro de 1985, também devido ao frio.

A temperatura externa ao meio-dia naquele dia era de -13 ºC. A mínima da manhã era de -20 °C, e a máxima diurna era de -8 ºC. As sensações térmicas durante a tarde estavam na faixa de -23 °C a -28 °C.

Reagan fez o juramento de posse dentro da rotunda do Capitólio. O desfile de posse foi cancelado naquela ocasião.

