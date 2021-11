Porto Alegre Porto Alegre tem 51 locais para vacinação contra a Covid nesta sexta-feira

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2021

Foi ampliado o público apto a receber a dose de reforço contra a Covid-19. Foto: Cristine Rochol/PMPA Foi ampliado o público apto a receber a dose de reforço contra a Covid-19. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre mantém a vacinação contra a Covid-19 em 51 locais nesta sexta-feira (12): Shopping João Pessoa, Largo Glênio Peres, 15 farmácias e 34 unidades de saúde – seis delas com atendimento até as 21h (Belém Novo, Morro Santana, Primeiro de Maio, Ramos, São Carlos e Tristeza).

Foi ampliado o público apto a receber a dose de reforço contra a Covid-19. A partir desta sexta-feira, profissionais de apoio à saúde que receberam a segunda dose até 12 de maio (6 meses) – independentemente do imunizante utilizado – poderão buscar os pontos de vacinação para a terceira dose.

A ampliação vale para trabalhadores que atuam em estabelecimentos de saúde humana (hospitais, clínicas, ambulatórios, unidades de saúde, laboratórios, farmácias, drogarias e consultórios), como administradores, gestores, recepcionistas, seguranças, motoristas de ambulância e trabalhadores da limpeza, cozinha e transporte de medicamentos ou amostras biológicas.

Primeira dose

Público: Pessoas com 12 anos ou mais

Onde: 34 unidades de saúde, Shopping João Pessoa, Largo Glênio Peres e 15 farmácias parceiras

Endereços e horários: confira no link

Documentação: documento de identidade com CPF

Segunda dose de Coronavac/Butantan

Público: Pessoas que receberam a primeira dose até 15 de outubro (28 dias)

Onde: 15 unidades de saúde, Largo Glênio Peres e Shopping João Pessoa

Endereços e horários: confira no link

Documentação: identidade com CPF e carteira com registro da primeira aplicação

Segunda dose de Oxford/Astrazeneca

Público: pessoas que receberam a primeira dose até 17 de setembro (oito semanas)

Onde: 34 unidades de saúde, Shopping João Pessoa e Largo Glênio Peres e 15 farmácias parceiras

Endereços e horários: confira no link

Documentação: identidade com CPF e carteira com registro da primeira aplicação

Segunda dose de Pfizer/BioNtech

Público: pessoas que receberam a primeira dose até 17 de setembro (oito semanas)

Onde: 34 unidades de saúde, Shopping João Pessoa, Largo Glênio Peres e 15 farmácias parceiras

Endereços e horários: confira no link

Documentação: identidade com CPF e carteira com registro da primeira aplicação

Terceira dose (reforço)

Público: Pessoas com 60 anos ou mais e profissionais de saúde e de apoio à saúde de todas as idades com a segunda dose até 12 de maio (seis meses) e imunossuprimidos com esquema vacinal completo até 15 de outubro (28 dias)

Onde: 34 unidades de saúde, Shopping João Pessoa, Largo Glênio Peres e 15 farmácias parceiras

Endereços e horários: confira no link

Documentação: documento de identidade com CPF e carteira de vacinação com o registro das duas doses. Profissionais de saúde devem levar também comprovante do registro no Conselho de Classe. Já imunossuprimidos precisam apresentar comprovante da condição de saúde, por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação.

