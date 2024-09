Porto Alegre Porto Alegre tem esquema especial de trânsito e transporte para o Desfile do 7 de Setembro e Acampamento Farroupilha

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2024

Agentes da EPTC estarão na área para orientar pedestres e motoristas. (Foto: Arquivo/PMPA)

A realização de duas celebrações populares e em áreas próximas na região central de Porto Alegre motivou a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) a preparar para este sábado (7) um esquema especial de trânsito e transporte para este sábado. O principal evento é o Acampamento Farroupilha, no Parque da Harmonia (Centro Histórico). Já a avenida Beira-Rio (bairro Praia de Belas) receberá o Desfile da Independência, a partir das 10h.

Para o evento cívico-militar do 7 de Setembro, o transporte coletivo circula com tabela de feriado. A linha T1 tem alteração de itinerário: o ônibus desvia da Aureliano e da Antônio de Carvalho durante o bloqueio, acessando as avenidas Praia de Belas, Borges de Medeiros e alça do Viaduto dos Açorianos, até chegar ao terminal na avenida Loureiro da Silva. Confira os trechos interrompidos:

– Avenida Beira-Rio, em ambos os sentidos, desde o viaduto Abdias do Nascimento até a Loureiro da Silva.

– Eixo da Augusto de Carvalho, sentido Centro-Bairro.

– Avenida Ipiranga entre a avenida Borges de Medeiros e avenida Beira-Rio.

– Bloqueio com acesso local nos cruzamentos com as avenidas Loureiro da Silva e Beira-Rio.

– Bloqueio com acesso local nos cruzamentos com a Aureliano Figueiredo Pinto, rua Vicente de Paula Dutra, rua Dolores Alcaraz Caldas e avenida Ipiranga.

– Bloqueio com acesso local na Aureliano Figueiredo Pinto x Praia de Belas.

– Bloqueio com acesso local no cruzamento com a avenida Augusto de Carvalho (Rótula das Cuias).

– Bloqueio do Viaduto Abdias do Nascimento, sentido Bairro-Centro, e ruas Nestor Ludwig, Fernandão (junto ao ginásio Gigantinho), Carlos Medina e 17 de Dezembro (CEEE).

– Estreitamento de pista na avenida Padre Cacique entre o Viaduto Abdias do Nascimento e a avenida Diário de Notícias.

Acampamento Farroupilha

A fim de facilitar o acesso do público ao Acampamento Farroupilha, que começa neste sábado, uma série de mudanças foi implementada. Até o final da programação, no dia 22, é proibido estacionar na rua Otávio Francisco Caruso da Rocha. Em caso de movimento intenso de veículos, também poderá ser bloqueado o acesso à avenida Augusto de Carvalho pela Loureiro da Silva. Neste caso, os motoristas devem seguir pela Loureiro da Silva, pegar a rua Antônio Klinger Filho, avenida Borges de Medeiros e chegar até o acampamento pela Aureliano de Figueiredo Pinto.

Para usuários de táxi, há uma área de embarque e desembarque na Augusto de Carvalho, no lado direito do sentido Centro-Bairro, no trecho compreendido entre a Loureiro da Silva e a rua Otávio Francisco Caruso da Rocha – onde há outro ponto disponível, em frente à sede da Justiça Federal. Durante a noite, haverá ponto-extra na Rótula das Cuias.

Já o embarque e desembarque em veículos de transporte por aplicativo será realizado na Augusto de Carvalho, sentido Bairro-Centro, esquina com a Otávio Francisco Caruso da Rocha, pouco antes da parada do linha de ônibus T1. Os frequentadores do Parque terão, ainda, um ponto sinalizado para aplicativos no lado esquerdo da Otávio Francisco Caruso da Rocha, também em frente à Justiça Federal.

Tanto os espaços para embarque e desembarque de táxi quanto por aplicativo estarão sinalizados. Além disso, agentes de fiscalização da EPTC estarão na região para orientar motoristas e pedestres.

No transporte público, o Acampamento Farroupilha é atendido por 36 linhas de ônibus em dias úteis, 33 aos sábados e 30 aos domingos, das 5h às 23h. A modalidade inclui linhas que atendem durante a madrugada, a C5 e os chamados “madrugadões”, com pontos de embarque na Loureiro da Silva e Borges de Medeiros. As linhas e seus respectivos pontos de parada podem ser conferidos pelos aplicativos Cittamobi e Moovit.

(Marcello Campos)

