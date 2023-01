Porto Alegre Porto Alegre tem esquema especial de transporte público para o vestibular da UFRGS neste sábado e domingo

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Logística contempla locais com maior número de candidatos neste fim de semana. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com a realização do vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) neste sábado (14) e domingo (15), o transporte público será reforçado em Porto Alegre nos locais com maior concentração de candidatos: campus da Agronomia (Zona Leste) e nas duas unidades do Uniritter (Norte e Sul). Os demais locais são atendidos por linhas regulares em eixos próximos.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) poderá fazer eventuais ajustes. Fiscais de trânsito estarão nas imediações das áreas de provas, principalmente nos pontos com maior concentração, orientando motoristas, motociclistas e pedestres, além de agilizar a circulação dos veículos.

Esquema

– Agronomia: ampliação do número de viagens, do meio-dia às 13h30min, nas linhas 343, 353 e T8. Também será ativada a linha T10. Já a linha 375 terá viagens extras nos dois dias, no sentido Centro-Bairro – sábado às 11h40min e 12h45min, domingo às 11h25min, 12h30min e 13h.

– UniRitter (Fapa Manoel Elias, Zona Norte): linhas 656, B55, 494.4, 495.1 e T10. Acréscimo da linha 756 no sábado.

– UniRitter (Orfanotrófio, Zona Sul): linhas 263.1, 263.2 e C80.

Trajeto

Além de Porto Alegre, o concurso também será realizado em Canoas, Novo Hamburgo, Gravataí, Bento Gonçalves, Tramandaí e Imbé. A UFRGS recomenda a visita antecipada do candidato ao local de suas provas para conferir o trajeto, evitando atrasos. Os detalhes estão no site ufrgs.br.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre