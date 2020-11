Notas Capital Porto Alegre terá um esquema especial de limpeza das ruas nas eleições deste domingo

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2020

Descarte irregular de material de campanha pode resultar em multa. (Foto: Antonio Cruz/EBC)

Evento que tradicionalmente costuma deixar as ruas dos grandes centros urbanos cobertas de panfletos, “santinhos” e similares, a eleição motivou neste ano o DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) a planejar uma operação especial. O objetivo é garantir a limpeza da cidade neste domingo (15), dia do primeiro turno do pleito que definirá prefeito e vereadores.

Desta vez, a estratégia prevê a participação de aproximadamente 100 garis e motoristas, em equipes itinerantes para varrição e outros serviços, em todas as seções eleitorais. O foco, como sempre, devem ser as áreas próximas a locais de votação, um dos pontos mais visitados pelos cabos eleitorais, apesar da proibição das ações do tipo “boca-de-urna”.

Com a necessidade de distanciamento social por causa do coronavírus, esses trabalhadores atuarão somente a partir das 16h, próximo ao horário de encerramento do pleito (17h). A prefeitura prevê que o serviço do DMLU deve ser concluído em torno das 20h. Nos casos em que isso não for possível, será dada continuidade na segunda-feira (16).

Fiscalização e multa

O DMLU também contará com oito fiscais, distribuídos em quatro regiões da capital gaúcha nas quais estão instaladas as maiores seções eleitorais. “Estaremos atentos ao descarte irregular de ‘santinhos’ em via pública, com o objetivo de inibir e responsabilizar os infratores”, alerta o Departamento.

Cabe ressaltar que a multa para esse tipo de descarte corresponde a aproximadamente R$ 380. Denúncias durante o horário da votação podem ser feitas por meio do telefone municipal (51) 3289- 6875.

(Marcello Campos)

