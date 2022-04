Porto Alegre Porto-alegrenses têm um mês para enviar sugestões ao edital de privatização da Carris

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2022

Empresa pública completará 150 anos de fundação no dia 19 de junho. (Foto: Arquivo/PMPA)

A Secretaria Municipal de Parcerias (SMP) informou no Diário Oficial de Porto Alegre a abertura da consulta pública – até 11 de maio – sobre o processo de concessão de linhas de ônibus operadas pela Companhia Carris. A iniciativa está associada aos planos de privatização da empresa pública, que no dia 19 de junho completará 150 anos de fundação.

Contratos, anexos, minutas do edital e documentos complementares serão disponibilizados a partir desta segunda-feira (11) na página da Secretaria dentro do site prefeitura.poa.br. Comentários, ideias e outras contribuições podem ser encaminhados por qualquer cidadão.

A consulta é destinada a colher manifestações sobre a minuta de edital, contratos e demais anexos para a concorrência pública, que tem âmbito internacional, seleção com base no maior valor oferecido e por finalidade a concessão dos serviços de operação das linhas da bacia transversal do serviço de transporte coletivo, em paralelo à alienação das ações ordinárias e preferenciais da Carris.

De acordo com a titular da SMP, Ana Pellini, a disponibilização da minuta permite que todos os interessados contribuam para melhorar o edital: “Queremos chegar ao melhor e mais completo edital possível”.

Mudanças em tabela

Ainda no que se refere ao transporte coletivo, nos próximos dias será ampliada a oferta de viagens em oito linhas de Porto Alegre. Em outras duas, os horários de algumas viagens já estão adaptados desde este fim de semana para qualificar o atendimento à população.

As alterações estão disponíveis no site eptc.com.br e a localização, em tempo real, pode ser conferida no Cittamobi, na função GPS do aplicativo do Tri. Confira, a seguir, como fica a nova configuração.

– Linha 250 / 1º de Maio: Viagem das 7h40min, sentido bairro ao Centro, passa para 8h05min. A das 8h15min, sentido Centro ao bairro, para as 8h40min.

– Linha 251 (Alpes): no sentido Bairro-Centro, a viagem das 6h40min passa para as 6h55min. Já no Centro-Bairro, o horário das 7h13min passa para 7h28min.

– Linha 289 (Rincão via Oscar Pereira): acréscimo de uma viagem no sentido Bairro-Centro, às 6h38min.

– Linha 631 (Parque dos Maias): alteração de tabela horária na faixa entre 20h/22h, com acréscimo de viagem no sentido Bairro-Centro às 21h15min e no sentido Centro-Bairro às 22h. Intervalo entre viagens na faixa das 21h/22h baixa de uma hora para 30 minutos.

– Linha B51 (Parque / Postão IAPI / Hospital Conceição): aumento de 26 para 29 viagens diárias. Acréscimo de duas viagens no início da manhã (5h40min e 6h25min) e outra à tarde (15h25min). Intervalo entre viagens de 25 para 20 minutos na faixa das 6h e de 50 para 25 minutos na faixa das 15h.

– Linha 665 (Planalto / Sabará): ampliação de 76 para 94 viagens diárias (47 no sentido Bairro-Centro e 47 trajeto inverso). O intervalo médio entre as viagens é de 15 minutos no pico da manhã (6h às 9h), 25 minutos no entrepico (9h às 16h) e 18 minutos no pico da tarde (16h às 19h).

– Linha 756 (Passo das Pedras / Aeroporto): aumento de 68 para 76 viagens viagens diárias (38 Bairro-Centro e 38 no sentido inverso). O intervalo médio entre as viagens é de 15 minutos no pico da manhã (6h às 9h), 23 minutos no entrepico (9h às 16h) e 20 minutos no pico da tarde (16h às 19h).

– B56 (Passo das Pedras / Sertório): ampliação de 29 para 36 viagens diárias. Intervalo médio entre as viagens é de 22 minutos no pico da manhã (6h às 9h), 28 minutos no entrepico (9h às 16h) e 23 minutos no pico da tarde (16h às 19h).

(Marcello Campos)

